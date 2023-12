Philip Alberts forbløffende råd til Standard angående Hofkens

Mens vi skriver denne artikkelen, analyserer Standard de Liège situasjonen til Carl Hofkens. Vil han være kaptein for klubbens førstelag ved bredden av Meuse? Dette er et spørsmål som nesten alle stiller seg selv. En avgjørelse må imidlertid tas kort tid før Les Roches reiser til Marbella 6. januar.

I Sudinfo, Philip Albert, kommentator for Eleven/DAZN, erklærte at nummer 16 avskjed med den førtifem år gamle Antwerpen-treneren egentlig ikke var nødvendig. Det samme gjelder Charleroi med Felice Muss. Bouillon-innfødte understreker at noen ganger må du bare gi det tid. Bortsett fra Standard de Liège, er tiden nå mindre enn før. «Kortrijk bytter trenere og skjorter, men resultatene er dårlige. Jeg hører kritikken til Felice Mazzu og Carl Hoefkens, men er det lurt å bytte for en endrings skyld? Hvilken profil er det i markedet for å gi merverdi som en guide. Gir det mening? Noen ganger er det bedre å holde sammen og gi tid…»

Finale under tabellen

Den 20. januar vil Jubilee Pro Leagues tjueførste kamptelling se at Standard League er vert for bunnen av mesterskapet KV Kortrijk. En sekspoengskamp for begge lag. Hvis Carl Hoefkens og hans spillere ikke har rygget helt opp mot veggen ennå, er Kerels på sin side allerede ved et stort vendepunkt i sesongen.

