Philip Etzepest vil ikke støtte Glenn Vial, og erstatte Michael Saran i “Top Chef”

Ifølge magasinet Here florerer det sterke spenninger og mange skandaler under innspillingen av den nye sesongen av «Top Chef».

Innspillingen til den nye sesongen av «Top Chef» har startet, og det sies at de to kokkene ikke er enige. Det avslører magasinet Hear, med henvisning til at det vil være spenninger mellom Philip Etsebest og Michael Jurron vil bli erstattet av den nye juryen Glenn Viel.

Ifølge magasinet ville Philip Etsebest ha sidestilt Glen Viole med hele testen: ” Du er ikke opp til Michel Sarran! Uansett, dette er hva en kandidat her ville ha rapportert.

Bak kulissene ville Philip Etsebest ha fortsatt i samme tone: ” Glenn er veldig sta og han har kontroll også. ⁇

Plutselig gjør to kjente kokker hva som helst for å unngå hverandre bak kameraene. Philip Etzepest, på den annen side, “legger alltid sitt press (merk: til Glenn Viel) og sender sine beste punchlines for å forstyrre ham og forstyrre ham av brigaden hans”, til en kandidat som alltid er her.

Tilsynelatende gleder ikke disse angrepene Glenn Viole, som ville ha sløvet om Philip Etsebest: “

Han tror han er sjefen for showet! «Det lover!

På sosiale nettverk, mens kokkene vises sammen, skjer all informasjonen som skal tas med saltkornet som et urverk …