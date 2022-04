Philip Gilberts ambisjon før Paris-Roubaix: «Å bli i spillet vil være et godt resultat»

Philip Gilbert Endret løpsplanen for våren for en uke siden og bestemte seg for å stille opp med Paris-Roubaix på søndag, hvorav en er racing Han vant i 2019 Før tyskeren Nils Polit. Så han vil stå i sentrum av Lotto-Soutal-laget sitt ved starten av Compiègne på søndag, som vil bli avslørt rundt ungdommen. Florian Vermeerch, Andre i 2021. «Florian vil uunngåelig bli å se mer enn 2021, spesielt hvis han blir sett i front, i samme situasjon som i fjor.«, påpekte Philip Gilbert.»Problemet er alltid å bekrefte resultatet eller gjøre det bedre.«

Så Philip Gilbert bestemte seg for å endre vårens racingprogram og gå videre til Paris-Roupox. «Dette er en personlig forespørsel«, påpekte Walloon Runner.»Jeg lider av en slags bronkitt og har fortsatt problemer med å puste i ribbeina. Siden sesongstart har jeg faktisk kun kjørt om vinteren. Paris-Roubaix, derimot, tilbyr en flat bane hvor innsatsen er bærekraftig. Så min preferanse.«

For Philip Gilbert, selv om han erkjenner at Northern-løpet alltid har spilt en overraskelsesrolle, er det vanskelig å snakke om ambisjonen om resultater. «Jeg er her for å gi min erfaring til lagets ryttere, spesielt innen innsatsstyring og strategier under løpet. Hvis jeg vil tenke på et godt resultat, vil jeg fortelle vinneren at jeg bør være med i racingspillet innen 1 eller 2 minutter. Jeg landet på Flèche brabançonne på onsdag fordi jeg ikke hadde noe å kreve og ville redde meg for Roubaix.«