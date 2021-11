Philip Monfils innkalte til et hastemøte i styret ved Opera de Liege.

Dette er en skadelig situasjon som for tiden hersker i Royal Opera of Wallonia. Stefano Masonis død Og et innlegg Ny regissør Stefano Base Skaper spenning og ser ut til å være begynnelsen på en klankrig mellom tilhengere av den tidligere direktøren og tilhengere av den nye ledelsen som legger grunnlaget for den.

Til Philip Monfils, visepresident for ORW-styret; Styret er inaktivt (jeg klaget på det) eller uvitende om hva som skjer. Jeg ber om råd som hastersa den tidligere liberale statsråden. Før 7. desember kan vi se klart.”

Spenninger som utvikler seg

De siste ukene har dSangerne deres fikk sparken noen dager før en premiere, En personalsjef ble sparket; Den tidligere assistenten, som ble sparket for fem år siden av den gamle ledelsen, er gjeninnsatt. I ettermiddag fikk vi vite fra pressemeldingen at kokk Speranza Scooby-Doo har takket nei til muligheten til å fortsette sitt arbeid i ligaen etter neste juni på grunn av stor arbeidsbelastning. “Jeg fikk vite at Madame Scopucci ikke hadde fornyet bestillingen sin. Og vi vet ikke!” Likevel fordømmer Philip Monfils.

Sett fra utsiden puster ingenting av dette lettet ut, selv ikke den italienske kokkens avgang, som vi har blitt fortalt i flere kilder kjent i flere uker og uten tilknytning til disse spenningene. ORW rettferdiggjør oppsigelse av to sangere: “LRoyal de Valoni-Liege, Operas general og art director, har bestemt seg for å endre to soloer, med tanke på at de foreløpig ikke oppfyller standardene som kreves for å sikre produksjonens omfang.

குலப்போரா?

Har vi å gjøre med en slags klankrig mellom det gamle og det nye? “Jeg tror bestemt det er noesier Philip Monfils, MR. Vi ønsker å demontere en del av frimurerlinjen, ellers ville det ikke vært mulig. Han skapte den nye sesongen, det ser ut til at vi stiller spørsmål. Alt dette er ikke alvorlig. Det er ingen gamle frimurere og nybegynnere; Det er folk som verdsetter det de har gjort. Selv om mange flere ting må stilles spørsmål ved, bør styret varsles.. Alt dette virker farlig for selskapet. Vi er fordypet i et foto-foto, dessverre, leiekontrakten er godt kjent på andre felt.

Disse uttalelsene brakte imidlertid ikke tilbake den freden og roen som var forventet i operaen og i de politiske kretser i forbundet.