Philip Zinkernagel skuffet: «Jeg fortjener å bli valgt denne gangen»

Rouches» angripende midtbanespiller ble ikke valgt med Danmark til å møte Finland og Kasakhstan i denne landskampspausen.

I denne siste landskampspausen ble ikke Philipp Zingernagel valgt av Danmarks trener til å møte Finland og Kasakhstan. «Hvis jeg forventer å bli valgt ut? Jeg kan ikke si at jeg regner med å bli kalt, for jeg har aldri vært med i det endelige utvalget. Jeg har vært i forhåndsvalg lenge, men det er mange. Det er veldig gode spillere i laget og det er mye konkurranse i posisjonen min. Jeg er definitivt skuffet fordi denne gangen «følte jeg at jeg fortjente å bli valgt ut, men det er ikke opp til meg. For min del er jeg fokusert på standarden og kanskje jeg blir ringt opp i fremtiden», forklarte dansken på en pressekonferanse.

Å spille i Jubiler Pro League er ingen hindring, og Ruches toppscorer (7 mål) har ingen innflytelse på trener Caspar Hjulmants avgjørelse. «Nivået på det belgiske mesterskapet er veldig bra og veldig undervurdert, etter min mening. Det er en tøff liga der alle kan slå alle. Det er mye kvalitet her, det er veldig fysisk. Dessuten er D1A-spillere inkludert. Landslag» , sa Andreas Skov Olsen (Club de Bruges) og Anders Dreyer (Anderlecht), konkluderte Zinkernagel.