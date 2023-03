Philipp Lahm bryter ned PSG og forklarer kjernen i problemet

Tyskland vender tilbake for å eliminere Paris Saint-Germain mot Bayern München (0-1, 0-2) i 16-delsfinalen i Champions League.

I sin artikkel for magasinet Die Zeit la Philipp Lahm ikke skjul på sin skuffelse over PSGs prestasjon i Champions League da de ble eliminert mot Bayern München i 16-delsfinalen.

«PSG kan opprøre deg. I München (0-2) så vi ikke klassen til dette laget takket være dets eksepsjonelle spillere. Det var skuffende. Men samtidig, nei. Overraskelse, fordi PSGs tidlige eliminering fra Champions League er en vanlig foreteelse,» sa tyskeren. «Vi kan bare synes synd på de mange PSG-supporterne som tar turen til München. Håpet deres om å se noe for øynene svinner hvert år. Til tross for mange års investeringer er PSG fortsatt langt fra det vi forventer.»

Qatars plan med PSG vil kanskje ikke lykkes ifølge verdensmesterne i 2014. «By på. Det vekker oppmerksomhet, men fungerer kun økonomisk. Det er ikke et godt tegn hvis du bruker så mye penger og kvaliteten ikke er der. (.. .) Qatar, eieren av klubben, brukte Paris, Europa og spillerne for sin sikkerhetspolitikk og geopolitiske ambisjoner…. Men fotball er en annen sak. Store team dannes gjennom en prosess hvor mennesker identifiserer seg med hverandre. Bare dette vil fungere. Dette er verdiene til Europa gjennom samarbeid og solidaritet, men ikke verdiene til PSG. Det er derfor denne klubben er et uferdig eksperiment.