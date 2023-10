Philipp Zinkernagel Ronnie Deila – For All Football

Club Brugge går gjennom en liten nedgang for tiden. Men Philip Sinkernagel er ikke så bekymret.

Én seier på de seks siste kampene: Club Brugge Leter fortsatt etter seg selv til tross for noen offensive opptredener tidlig i sesongen. Tap på Standard økte presset på Ronny Deila.

Philip Zinkernagel Han var opptatt av å støtte treneren sin i Het Nieuwsblad: «Jeg er i profesjonell fotball nå og jeg har lært at det ikke alltid er gode og gode tider i en sesong. I begynnelsen kom alle mulighetene, nylig har det vært det motsatte. Du kan ikke si at vi ikke skaper nok. Vi tror at å spille bra vil snu formuen vår.»

Dansken vet at sesongen fortsatt er lang: «Du må bare være på ditt beste i sluttspillet.Union Saint-Guillois For to år siden og Jenk Fjoråret var kjempebra lenge, men de vant ingenting. Det er dårlig å si, men foreløpig må vi tette gapet.» Kortrijks dårlige resultat vil imidlertid gjøre ting verre foran Conference League i uken og deretter kampen mot Antwerpen i helgen.