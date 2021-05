Photocore lanserer sin ESG-rapport for 2020

OSLO, Norge, 30. april 2021 / PRNewswire / – Foto ASA (OSE: PHO), Bladder Cancer Institute kunngjør lanseringen av sin bærekraftsrapport (ESG) for 2020, og fornyer sin forpliktelse til åpenhet, selskapsledelsespolitikk, bærekraft og forretningsetikk.

Som et resultat av denne forpliktelsen har Photocare nylig blitt undertegner av FNs Global Compact.

Gjenspeiler ESG-problemer i 2020, Don Schneider, Photocare-styreleder og administrerende direktør sa:

“I Photocore er vårt oppdrag å tilby transformative løsninger for å forbedre livene til blærekreftpasienter. Vi streber etter å gjøre det på en ansvarlig måte.

Vi er stolte av vår unike teknologi som gjør blærekreftceller til en lys rosa farge som har hjulpet 500.000 pasienter over hele verden til dags dato. I 2020 måtte selskapet takle svingninger i virksomheten på grunn av den globale Govt-19-epidemien, og jeg er fornøyd med hvordan vi har klart oss i disse enestående tider og fortsetter å betjene våre ansatte og kunder i tråd med endrede arbeidsforhold. .

Den viktigste virkningen er vårt positive bidrag til pasientenes liv og til økonomiene og samfunnene vi opererer i. Denne påvirkningen kommer med et ansvar for å overholde lover, forskrifter og retningslinjer som vi må lytte til våre partnere og fortsette å streve for å levere kvalitetsprodukter gjennom ansvarlig forretningsaktiviteter. Mens vi arbeider for å skape verdier for våre partnere, når vi prøver å få tilgang til omsorg på en bærekraftig måte for pasienter med blærekreft, er det en del av løsningen i stedet for problemet, pakket i vårt DNA. Signeringen av FNs Global Compact forankrer vår forpliktelse til å gjøre ting på riktig måte, offisielt implementere de ti prinsippene, og å holde oss selv og våre forretningspartnere ansvarlige.

I år presenterer vi Photocours andre konsistensrapport i tråd med de viktigste preferansene til GRI-standarder. Som definert i fjorårets ESG-rapport, forfølger vi mål og fremgang for hvert emne, og vi fortsetter å sette mål for hvordan vi kan forbedre arbeidet vårt i fremtiden. Jeg håper denne rapporten vil gi verdifull innsikt for våre interessenter og viktig informasjon om vårt svar på bærekraftsutfordringer og muligheter for vårt næringsliv. Avslutter Schneider.

Hele ESG-rapporten er vedlagt og tilgjengelig https://www.photocure.com/investor/reports-and-presentations/.

Redaktørens merknad:

Alle varemerker som er nevnt i denne publikasjonen er beskyttet av lov og er registrerte varemerker for Photocore ASA.

Denne meldingen kan inneholde produktdetaljer og ugyldig eller utilgjengelig informasjon om et produkt i ditt land. Vær oppmerksom på at Photocare ikke påtar seg noe ansvar for å få tilgang til slik informasjon som ikke er i samsvar med noen juridisk prosess, regulering, registrering eller bruk i hjemlandet ditt.

Om blærekreft

Blærekreft rangerer syvende globalt, med 720 000 tilfeller (5 års prevalens)1 a, 573 000 nye tilfeller innen 2020 og mer enn 200 000 dødsfall per år.1 b

Omtrent. Cirka 75% av blærekreft forekommer hos menn.1 Den har en høy gjentakelsesrate med et gjennomsnitt på 61% på ett år og 78% på fem år.2 Blærekreft har de høyeste levetidskostnadene per pasient for alle kreftformer.3

Blærekreft er en kostbar, progressiv sykdom som krever at pasienter gjennomgår flere cystoskopier på grunn av deres høye risiko for tilbakefall. Det er behov for å forbedre både diagnosen og håndteringen av blærekreft til fordel for pasienter og helsesystemer.

Blærekreft er klassifisert i to typer, ikke-muskulær invasiv blærekreft (NMIPC) og muskel-invasiv blærekreft (MIPC), avhengig av dybden av invasjonen av blæreveggen. NMIPC er lokalisert i det indre laget av celler som ligger i blæren. Alle disse kreftformene ble diagnostisert i BC. De vanligste tilfellene (75%) og inkluderer undertyper av DA, karsinom in situ (CIS) og T1 lesjoner. I MIBC har kreften vokst til dypere lag av blæreveggen. Disse kreftformene, inkludert undertypene D2, D3 og D4, er svært smittsomme og vanskelige å behandle.4

1 Globogen. A) 5 års spredning / b) Forekomst / død basert på befolkning. Tilgjengelig her: https://gco.iarc.fr/today, Tilgang [April 2021].2 Babjuk M, et al. Euro. 2019; 76 (5): 639-6573 Sievert KD et al. Verden J Euro 2009; 27: 295-3004 Blærekreft. American Cancer Society. https://www.cancer.org/cancer/bladder-cancer.html

Om Hexwix®/ Cisview® (Hexaminolevolinate HCL)

Hexwix®/ Cisview® Blått lys er et medikament som fortrinnsvis akkumuleres i kreftceller i blæren under cystoskopi (PLC). PLC med Hexwix® / Cisview® Forbedrer tumoroppdagelse og fører til mer fullstendig deling, færre gjenværende svulster og bedre lederesultater.

Cisview er et varemerke for USA og Canada, Hexwix er merkenavnet i alle andre markeder. Fotografering kommersialiserer Cysview / Hexvix direkte i USA Europa, Og Hexwix / Cisview strategiske partnerskap for kommersialisering Kina, Canada, Chile, Australia Og New Zealand. Vær snill å se https://photocure.com/partnering-with-photocure/our-partners/ For mer informasjon om våre forretningspartnere.

Om Photocare ASA

Foto: Bladder Cancer Institute tilbyr transformative løsninger for å forbedre livene til blærekreftpasienter. Vår unike teknologi, som gjør kreftceller til lyse pinks, har ført til bedre helseresultater for pasienter over hele verden. Fotografering har hovedkontor Oslo, Norge Og notert på Oslo Børs (OSE: PHO). For mer informasjon, vennligst besøk oss www.photocure.com, www.hexvix.com, www.cysview.com

