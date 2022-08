PianoVision er en utvidet virkelighet-applikasjon som hjelper deg å lære å spille piano

Har du alltid drømt om å lære å spille piano og ønsker å gjøre det på en morsom og oppslukende måte? PianoVision-appen, laget for virtual reality-headset, er laget for deg. Takket være utvidet virkelighet kan du lære å spille piano selv om du er hjemme eller ikke.

På 2000-tallet likte rocke- og gitarelskere Guitar Hero-spillet, som tillot dem å spille de største rockehitene på en gitarformet kontroller… I 2022 er det ikke lenger en kontroller, men et virtual reality-headset. Hjelp til å lære å spille et instrument.

PianoVision-appen er tilgjengelig fra og med 3. august, allerede godt talt. Sistnevnte tilbys som et hjelpemiddel og «akselerator» for å lære piano. Appen er tilgjengelig for nedlasting på MetaQuest-headsettet, og bruker både utvidet virkelighet og virtuell virkelighet for å lære brukere hvordan de spiller piano, uansett om brukeren har et tastaturinstrument eller ikke.

For å lære noter og håndposisjoner kan spillere spille på «air piano», et helt virtuelt piano, eller bruke appen til å parallellføre et ekte piano eller keyboard de allerede eier. Når pianoet ditt er koblet til appen (ved hjelp av en USB-kabel), oppdager pianoet hendene dine og legger bilder av musikknotene du må fremføre på det. Piano.

Følger du ikke med på alt? Her er en forklaringsvideo lagt ut av PianoVision-applikasjonsutvikler Jack Reid.