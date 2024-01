Picasso og Chagall-verk stjålet for 14 år siden funnet i kjelleren i Antwerpen

Stjålet fra et hjem i Tel Aviv i februar 2010, ble Pablo Picassos «Head» og «Man in Prayer av Marc Chagall» funnet fjorten år senere i Belgia.

To malerier av Marc Chagall og Pablo Picasso er funnet i Israel 14 år etter at de ble stjålet fra en kjeller i Antwerpen (Belgia), sier rapporter. Verge. To verk, Picassos maleri, er ganske enkelt kjent hode, Og En bedende mann Av Marc Chagall – som skildrer en mann som ber – ble stjålet i februar 2010 fra en villa i Tel Aviv som eies av en kunstsamler.

På det tidspunktet ble ranernes tyvegods anslått til 900 000 dollar for de to maleriene, som inkluderte smykker verdt 680 000 dollar.

Belgiske etterforskere mottok sent i 2022 informasjon om at en kunsthandler fra Namur i Vallonia tilbød to malerier for salg.

Begge maleriene er like

Under en måneder lang undercover-aksjon sporet politiet bevegelsene til den mistenkte, 68 år gamle israelske luksusklokkeforhandleren «Daniel Z.» Da sentralt politi slo til i den mistenktes hjem i forrige uke etter anmodning fra aktor, fant de en stor pengesum, men ingen malerier.

«Gjennom testene utført i 2023 og politiets bevis, kunne vi bekrefte at den mistenkte var i besittelse av de ettertraktede verkene og at han kunne ha dem hjemme eller hjemme hos sin slektning,» sa polititjenestemenn. belgisk dagblad kvelden. «Selv om han innrømmet å ha maleriene, nektet den mistenkte å avsløre hvor han oppbevarte dem.»

Etter å ha utvidet søket til Antwerpen og en bygning som en gang huset en kunstbutikk knyttet til de stjålne maleriene, fant etterforskerne to trebokser som inneholdt de stjålne kunstverkene. Belgisk politi sa at maleriene var uskadde og fortsatt i sine originale rammer. Den hovedmistenkte ble pågrepet og anklaget for å ha skaffet seg to malerier.

READ Leni er syk etter å ha fått sparken fra «Star Academy». Hughes Garnier Journalist BFMTV