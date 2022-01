Pierre Franாங்கois trekker seg som daglig leder i Pro League

Under dette møtet trakk Pierre François seg som daglig leder for Pro League, med umiddelbar virkning, da styret gjennomgikk mandatet gitt til Wouter Vandenhaute og Vincent Mannaert under møtet 10. januar. Oppsigelsen ble akseptert av styret mandag.

Pierre François forventes å forbli i vervet til en ny administrerende direktør er utnevnt, men ønsket å trekke seg tidlig, kontaktet Pro League mandag.

Under dette møtet svarte Pierre François: “Jeg har gitt alt for belgisk fotball i disse syv årene, og jeg var forberedt på å sikre kontinuitet til min etterfølger kommer, men etter spesialordren fra Wouter Vandenhaute og Vincent Mannaert er det ikke lenger nødvendig. En ny prosess har allerede begynt, neste generasjon allerede jeg ønsker ikke å beholde en ordre i noen måneder når det er. Jeg er så glad og stolt over å ha vært i stand til å tjene fotball Belgia i så mange år.Jeg håper å ta disse 7 årene veldig snart i dag, men det vil bli avgjort positivt. Fremfor alt vil jeg takke hver eneste leder for deres støtte. Teammedlemmer for deres talent og lojalitet.”

Endelig er det en endring i Pro League-styret. Gent-lederne Michael Luigi og Standards Bruno Venanci har suspendert sitt mandat i den belgiske union. De vil bli erstattet av Sven Jacques (Antwerpen) og Alexandre Grosjean (Standard).

De to lederne er blant de 57 personene som er navngitt for rettferdighet i filen «Operation Clean Hands» mot svindel i belgisk fotball.