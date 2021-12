Pierre-Jean Salenkon reagerer på Julian Cohens utgang fra “affære” (video)

Det er offisielt: kjøperen Julian Cohen Blader “Saken er over”, Etter mer enn fire år med god og tro tjeneste. Hos Le Courrier Picard annonserte antikvitetshandleren at han ønsker å dedikere seg fullt ut til sin nye virksomhet «La maison des brocanteurs» i Somme, som har plass til 22 fagfolk i bransjen. Den ambisiøse forretningsmannen planlegger å åpne minst fem hus om ikke tjue.

Kort tid etter at nyheten kom, kom hans tidligere kollega Pierre-Jean Chalençon «Et paf! , Et prosjekt av Nicolas Malaboeuf på YouTube. Legg merke til at Pierre-Jean også fungerte som kjøper på “slutten av affæren”. Hans avgang fra showet ble spilt inn i juni 2020.

Dette er nyheter som har vært ventet i noen dager, sier samleren. “Julian fortalte meg om dette. Det var litt varmt for kontrakten hans som skulle fornyes i august. Da jeg så ham i begynnelsen av skoleåret, følte vi at han var mindre fornøyd, og det viste seg i luften. Som meg, da Jeg dro for femten måneder siden (…) Julian har vært foreldreløs siden jeg dro. Det er åpenbart.”

Pierre-Jean Chalençon fortsetter: «Julian er en gründer, og det faktum at tiden han brukte på dette prosjektet var bortkastet penger på ham mer enn noe annet (…) betyr at han endelig kan gjøre forretninger og tape penger. Når det gjelder dag. Og så hei, på dette showet ble vi fortsatt behandlet som hunder. “

“Showet er dødt i det øyeblikket jeg dro”

“Er det noen fremtid for showet etter Julian Cohens avgang?” Til spørsmålet om. “, Napoleons ekspert avbrøt ikke ordene hans:” Showet er allerede dødt, min kjære, dette er et udøde show. Hun var død da jeg dro. Etterforskningen har vært ødeleggende i flere måneder. Der steg det litt, veldig innimellom. Premiene er alltid så dårlige. Vi lurer på hvorfor de fortsetter å gjøre det. Alt er løgn, alt er manipulert, alt er helt falskt (…) Det er ingen motorer på dette showet. Dessuten er det kjøpere, jeg vet ikke engang hvem de er; Eksperter, jeg vet ikke engang hvem det er. Fortsatt gal! “

Pierre-Jean bekrefter at han fortsatt er i kontakt med vennen Julian. «Vi snakker med hverandre regelmessig, nesten hver uke», sa han før han hilste henne med «gratulerer».

“Jeg har ingen nyheter fra Sophie Tawant”

Til slutt sendte kjøperen en liten blokk til Sophie Downt, verten for France 2 og La Yoon-prosjektet. “For å se hva jeg har utviklet på dette prosjektet, ønsket jeg å forfølge ‘affæreslutt’. Vi har alltid på oss Sophien jeg elsker. Dessuten har jeg ingen nyheter fra henne, det er utrolig. Hun må ha byttet telefon. Disse er bestevennene på TV: stort smil foran og bak I mellomtiden er det greit, jeg er en kjendis, en kjendis han ønsker å beholde.