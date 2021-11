Pierre Nine ble tvunget til å be om unnskyldning etter å ha gitt en stor vind til Thomas Basket

Folk og kongefamilien

Den franske astronauten forsøkte å kontakte skuespilleren på telefon. Og sistnevnte kunne be om unnskyldning.

En god misforståelse ender til slutt i godt humør. Pierre Nine Han uttrykte tillit til et portrett dedikert til ham på tirsdag Utgivelse, Hvordan han “demoniserte” astronauten Thomas Basket Ignorerer de mange samtalene hans i to uker.

Anropene kom fra Houston, Texas, og Pierre Nine ønsket å torturere henne, og trodde det var en bløff. Likevel ville faktisk Thomas Pesket bare takke skuespilleren for at han sendte ham Svart boks, Den siste filmen han skal spille i. Den 43 år gamle astronauten unnlot ikke å kommentere. ” Jeg bekrefter “, Skrev moro.

For første gang får jeg et spøkelsesanrop fra verdensrommet!

Unnskyld igjen Thom_Astro !

Pierre Nine tok opp telefonen for å spørre samtalepartneren om hvem han var, på samme måte, hjørne av samtaler. ” Det er Thomas Den forvirrede astronauten svarte. ” Hvem er Thomas? Jeg vet ikke om Thomas . ⁇Ringer fra Thomas Pesket, ISS .

⁇ Han var astronaut, han ringte meg i flere uker fra verdensrommet, og jeg hjemsøkte ham lykkelig. “I videoen som ble lagt ut på Instagram, lo Pierre Naini etter å ha beklaget uten en spøk:” Nok en gang Thomas, takk, og beklager at jeg demoniserer deg som en dårlig eks av meg .