Pierre Perret: synger en siste runde i Ath, for så å dra… (Bilder/Video)

The Palace er beæret over å være vertskap for disse «midlertidige avskjedene» i navnet til turen, og avslutte 2023-sesongen.

På sidelinjen av konserten hans liker den rampete Pierre Perret å forevige mysteriet. «I utgangspunktet er dette min siste konsert her. Jeg er sikker på at du sannsynligvis vil bli truet til å se meg igjen, akkurat som deg!»

På slutten av møtet hevdet folk seier. Det skal sies at Pierre Perret er raus. ©Eda

Sangene fulgte hverandre foran et betatt publikum.

Mellom mindre kjente titler, mestringssanger «Så det vises ikke på radioen» Og den fine kvaliteten på fransk sang, den 89 år gamle artisten dekket sjenerøst talentene sine i nesten to timer. Emnene er smakfullt innpakket med en komposisjon for å takke de fem reisefølgene.

Følelser er en berg-og-dal-banetur. Publikum gikk fra følelser til latter og tristhet til smil, og sørget for en dynamisk kveld fra den ene ende til den andre.

En vanlig følelse fra allmennheten er det å ha det gøy å berøre drømmebestefaren. ©Eda

Tilfredsstillelsen av møtet lå også i den evige utvekslingen mellom mannen og hans publikum. For det meste historisk, klarte han aldri å få forsamlingen til å le. «Jeg er glad for å være her som det siste punktet på den belgiske turneen vi nettopp har laget, hvor de overalt finner min tilstedeværelse like ubehagelig som deg!»

To timer med konsert, deretter en times møte

Som vanlig tok Pierre Perret seg nok en gang tid til å møte sitt publikum i auditoriet i nesten en time.

Bøker, vintage vinyler og til og med nye-fra-pressen-CDer er signert. Og mer original: Caden ankom og signerte fødselskunngjøringen til datteren Lily, født i 2002, med ordene til en sanger fra Castelsarrazin trykt på den.