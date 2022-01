Pierre Perret takler Antivox voldsomt: “Smitte sprer seg som antivox-sekvens på dørstokken til sykehuset”

Den berømte oversetteren av «Zizi» var ikke på sitt første forsøk. «Den som ikke er vaksinert er, etter min mening, ganske dum, Han lanserte allerede i april 2021 på Sud Radios mikrofon. Hvis han vil dø, er det hans valg! Men det ville være synd om kona hans elsket ham.”

Stilt overfor fremveksten av Omigron-varianten, de nye franske regjeringsvedtakene eller det begrensede omfanget av konsertsaler, la Pierre Perret ut et innlegg på Facebook i sin nyttårshilsen. “De siste nyhetene fra fronten av 2021, Dermed begynner den 87 år gamle sangeren. Epidemien sprer seg … som en rekke antivoxes på dørene til sykehus… Dårlige omsorgspersoner er på kne. Heldigvis er bygningen fin. Gravene utvides. Egoistisk.”

“Ikke glem snuten!”



Den kjente artisten til “La Cage aux oiseaux” står ikke der, så han tar også for seg myndighetene i landet sitt.. “Oops! Vi vil møte alle på min reise for å fortsette. Vi vil ha rett til 2000 seter på kino, det er det allerede! Deres politiske møter er 15 eller 20 mil! Korn, Hvis du må oppfylle to løfter som de ikke har oppfylt, nei takk“, Han fortsatte på Facebook, med hundene sine, på nyttårsmeldingen. “Julebålet gikk veldig bra. Saxo spiste en stor klump fra peisen utover kvelden, og Sokrates svelget en sjokoladeklump fast i bordet i tre munner! Etter ferien, prøver, som den på La Porce i Lyon, før møte i Blanc-Mesnil. Ikke glem kinnene dine ! Vi skal feire 2022 sammen!”

“Lite respekt i saken”; “Hvem er farlig for andre?”



Gratulerer, som skuffet mange fans, Pierre Ferret ble noe irritert over snakken hans om å tenke “bare på sin virksomhet”. Eller en slik kommentar. “Jeg håper du vil stenge mainstream media for å slutte å se bare deler av virkeligheten.” Endelig Mr. De som er uenige med “Zizi”. “Beklager, hva sier du, Antivox står i kø på sykehuset? Går du der? Siden når blir folk behandlet med Antivox, hvis de ikke gjør det? Ikke godta denne vaksinen? Jeg er ikke en Antivox. Nylig, i en kafé, en vaksinert venn ble smittet fordi jeg ikke testet og presenterte testen min ved inngangen, noe som er farlig. Annet?