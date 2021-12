Pierre Richard, “Fordømmelse”? Han reagerer på rapporter om dårlig helse (video)

Da ryktene spredte seg om at han ikke hadde det bra, forklarte han at han hadde leddgikt i kneet.

De siste dagene har skuespilleren Pierre Richard vært gjenstand for rykter om at helsen hans har blitt betydelig dårligere.

Skuespilleren ønsket å svare på videoen via sosiale nettverk: ” Her er gartnerne igjen. Etter filmen «France Dimanche» fortsetter «Here» å kommentere at jeg kan bli fordømt. Jeg synes det er ekkelt og uanstendig. Hvorfor? For i begynnelsen var det ikke sant. Jeg ville ikke ha tatt bilde på åtte uker og forsikringslegen ville ikke ha tillatt det. Så, hvis det er sant, er det enda verre. Dette er en invasjon av mitt privatliv! Jeg fortsetter å fortelle alle at jeg har rett til å gjemme meg. ⁇

For å avslutte med ytterligere å nevne: ” Vær sikker, jeg har leddgikt i kneet og det skremmer meg å gå med krykker. Jeg fordømmer deg bare for å tolerere disse artiklene som jeg synes er fullstendig fornærmende. Jeg må tåle dem, det er ikke lett. God ferie til deg. Jeg vil ha god familie også. Jeg kysser dere alle sammen. ⁇