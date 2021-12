Pierre Robbie, agronom og forfatter, er død

Forfatteren og filosofen Pierre Rabhi, medgründer av Colibris-bevegelsen, den agro-økologiske figuren i Frankrike, er død i en alder av 83, fikk AFP vite av familien hans lørdag. AFP fortalte sønnen Viani at han døde på lørdag etter en hjerneblødning, spesielt hyllet av personligheter som Cyril Dion og Marion Cotillard, en miljøaktivist som hadde solgt over 460 000 eksemplarer, “mot et lykkelig temperament”.

Denne pioneren innen nyruralisme slo seg ned i 1961 på en gård i Sør-Frankrike. Pierre Robbie ble født i 1938 ved porten til den algeriske Sahara, og var en av pionerene innen landbruk – en landbrukspraksis som tar sikte på å gjenskape det naturlige miljøet uten bruk av sprøytemidler og kjemisk gjødsel. Brukt en gang i Afrika sør for Sahara siden 1980-tallet, hvor han foretok en rekke reiser.

I ham så den buddhistiske munken Matthew Rickard en «samvittighetsbror». Han ble beundret av forskjellige personligheter som skuespillerinnen Marion Cotillard og tidligere minister Nicholas Hulod.

Hans utallige verk har unektelig vært vellykket hver gang. Han grunnla Hummingbird’s Citizens’ Movement sammen med Cyril Diane, forfatter av suksessdokumentaren “Demine”.

Noen ganger blir han vist som en tekniker, og han var interessert i folkets indre virkemåte, sier sønnen Viani til AFP. “Han rørte mange mennesker.”

Merk av Ceroglio, en økolog og alternativ globalist som var en venn av Thomas Sankara eller den legendariske fiolinisten Yehudi Menuhin, at han allerede nøt en viss medieeksponering under den midlertidige presidentnominasjonen i 2002 for “introduksjon til miljø- og menneskelig debatt.” Skynde deg “.

Han var en fembarnsfar og delte senere tiden sin inn i intervjuer, animerte grunnlaget hans, skrev konferanser og bøker.

Sokrates’ store beundrer sa: “Hver mann bør prøve å kjenne seg selv for å forandre seg selv til det bedre.”