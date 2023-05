Pierre Winch, guvernør i Bahrains nasjonalbank: «Belgierne er rike»

åttini euro. Dette er gjennomsnittlig handlekurvprisforskjell for mars 2023 sammenlignet med mars 2022. En økning på 20,6 %. Det er nok å si at den automatiske lønnsnummereringen som fant sted i slutten av januar ikke lenger kompenserer for nedgangen i kjøpekraft… Supermarkeder er butikkene der prisene stiger mest. Den gjennomsnittlige inflasjonen er heldigvis lavere. For hele 2023 skal den ligge på rundt 4,2 %. I denne sammenhengen er Belgias nasjonalbank opptatt av å jevne ut ting for å avlaste husholdninger og bedrifter. Pierre Winch er dens hersker.

Er kjøpekraftskrisen endelig bak oss?

Peter Winch – Nei. Det er «andre runde»-effekter. Inflasjon kan deles i to stadier. Det var opprinnelig assosiert med eksplosjonen av strøm- og gasspriser. Dette stadiet kommer sakte etter oss. Håp på det beste. Så gikk jeg over til noen varer, hovedsakelig matvarer. Inflasjonen er nå så utbredt i tjenester fordi arbeidere – dette er logisk – krever kompensasjon. I Belgia kommer det med automatisk lønnsindeksering. Dermed holder inflasjonen seg over vårt 2 %-mål, selv om den fortsetter å synke. Vi forventer fortsatt en økning i levekostnadene for 2023 og, rimeligere, for 2024. Imidlertid er modellene våre kalibrert over en periode med svært lav inflasjon. Det vi opplever nå har imidlertid ikke blitt opplevd siden oljesjokkene på 1970-tallet, og som et resultat er vår erfaring fortsatt begrenset.

Hva kan Bahrains nasjonalbank gjøre for å hjelpe familier?

Sentralbanker kan ikke utføre mirakler. Vi kan ikke si «fra og med i morgen vil energiprisene gå ned» fordi vi importerer energi fra utlandet og vi har ingen kontroll over det. På den annen side, når inflasjonen sprer seg til resten av økonomien, kan vi prøve å holde den i sjakk. hvordan? ved å bremse etterspørselen. Det er derfor den europeiske sentralbanken og BNB regner med en renteøkning.

Innbyggerne føler seg noen ganger på et tap i alle henseender: prisene eksploderer og rentene øker, spesielt boliglånsrentene.

I Belgia er vi vant til perioder da vi ikke trengte å være veldig oppmerksomme på inflasjon. I dag er vi tvunget til å gripe inn med tilstrekkelig kraft for å holde det under kontroll. Det betyr en kraftig renteøkning, slik vi ikke har sett siden begynnelsen av åttitallet, og vi ønsker å redusere inflasjonen til 2 % uten å knekke maskinen. Faren er at hvis vi ikke gjør nok, vil inflasjonen fortsette å nære seg selv. Hvis et annet sjokk dukker opp, kan vi oppleve å gli. Dette er tydelig i dag i noen fremvoksende land der levekostnadene har doblet seg. Inflasjon er en trykkmåler. Den må avkjøles. Dette er hva vi gjør. Ja, det har effekter. Ja, boliglån blir dyrere. Ja, det er vanskeligere å få kreditt … Vi er inne i en overgangsperiode: rentene er høyere og eiendomsprisene har ennå ikke falt. Normalt justerer markedet seg…

Er det forskjell på den faktiske nedgangen i kjøpekraft og belgiernes oppfatning?

10 % inflasjon inneholder flere fakta. Arbeidere som indekseres en gang i året, prøver det oftere enn de som indekseres månedlig. Visse masser, spesielt de mindre heldige, er mer sårbare for høyere energi- og matpriser. Det er derfor regjeringen iverksetter tiltak, som å utvide energisosialtariffen. Dette tiltaket gjorde det mulig å dempe det sosiale sjokket. Så er det debatten om indeksering og om det er hensiktsmessig eller ikke. Den har som mål å opprettholde kjøpekraften. Det er positivt. På den annen side skyver det mesteparten av kostnadene over på selskapene. Dette kan føre til konkurranseevneproblemer. Vi var heldige, for gassprisene kollapset til slutt etter en utblåsning i 2022. Vi kan potensielt miste konkurranseevnen vår i to år. Men vi har sett grensene for systemet. I dag må vi lede debatten: er den automatiske lønnsindeksen optimal i sin nåværende form? Dette spørsmålet er veldig følsomt. Vi vil imidlertid dra nytte av å diskutere noen endringer for å bedre beskytte arbeidere og beredskapsselskaper. Spesielt siden de langsiktige konsekvensene er potensielle konkurser, og dermed tap av arbeidsplasser.

Har belgierne fortsatt pengene?

Vi kan anse belgiere for å være «rike» takket være den akkumulerte rikdommen til individer, som er en av de høyeste i Europa. Noe som i 2021 tilsvarer mer enn 1100 milliarder euro. Eiendomsarven er på mer enn 1700 milliarder. Dette tilsvarer rundt 250 % av BNP. Imidlertid har 50% av belgierne svært liten rikdom. Blant dem har noen av dem svært lavinntekt. Pandemien har tvunget frem innsparinger. Riktignok har formuen gått litt ned de siste årene, men dette henger sammen med fallende aksjeverdier. Noen av pengene blir stående på sparekontoer. Disse sparepengene sover ikke, som vi noen ganger hører, de sprer seg. Det er innskudd på den ene siden, og på den andre siden lån til familier og bedrifter. Dermed er pengene på sparekontoer til fordel for økonomien vår. Og så kan folk motta det når de vil og når de trenger det.

Nederlaget til Credit Suisse og Silicon Valley har bekymret alle. Hvor sunne er belgiske banker?

Siden 2008 har vi styrket regelverket. Vi har mer informasjon om banker enn den gang. Bankene har høyere kapitalkrav og en beholdning av likviditet. Så det er vanskelig å se for seg en krise, men jeg kan heller ikke utelukke det. Etter hendelsene hos Credit Suisse og SVB snudde vi tallene på hodet. Vi fant ingenting. Det er ingen defekter. I NBB har vi en veldig risikovillig kultur. Vi har alltid vært strenge med å tolke reglene. Jeg har bare én interesse: sosiale nettverk. På grunn av løpseffekten ser vi at tusenvis eller millioner av kunder kan overbevise hverandre om å ta ut milliarder av dollar i innskudd på en gang. Hvis et ubegrunnet rykte dukker opp, overtalt på sosiale nettverk, kan banken finne seg selv i store vanskeligheter. Dette fenomenet er helt nytt. Dette er vårt nåværende spørsmål: Hvor bærekraftige er innskuddsreglene til de belgiske bankene?

Viser feilen til NewB at en «annerledes» bank ikke har noen plass i Belgia?

For meg er spørsmålet mer globalt: er det plass i dag for en ny bank? Uavhengig av beliggenheten… er det belgiske markedet relativt mettet. BNB, som med alle andre bankinstitusjoner, krevde at NewB skulle hente inn tilstrekkelig kapital og egenkapital. Dette var nødvendig for ikke å sette kundeinnskudd i fare. NewB klarer ikke å etablere en lønnsom virksomhet. Vi kan også undre oss over arten av entusiasmen rundt NewB. Kanskje var det fremfor alt media? Uansett, det ble ikke en stor appetitt hos kundene til å sette inn pengene sine der.

Bør vi bekymre oss for å digitalisere banker?

Vi lever i et stadig mer europeisk reguleringsregime. I denne sammenheng er det helt naturlig å se fremveksten av digitale banker på tvers av landegrensene. I noen generasjoner er ideen om å gå til disken og stå i kø utenkelig. Unge går lettere til digitale kanaler. Men den dagen de ønsker å få et boliglån, vil de foretrekke å ha en bankmann foran seg. Banks prøver å tilpasse seg ved å opprettholde en fysisk tilstedeværelse hvis mulig i viktige øyeblikk i livet.