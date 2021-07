Pink ønsker å betale bøter for Norges damelag i håndball

Velkommen til PopCrush daglige pause! Her er en oversikt over dagens heteste popkultur- og livsstilshistorier som hørt på PopCrush Nights, som sendes over hele landet. Sjekk ut Pink’s korstog mot olympisk sexisme, Britneys spennende nye Instagram -bilde og mer nedenfor.

Pink tilbyr dekning av ‘sexistiske’ bøter fra Norges håndballlag for kvinner

Pink sier at hun er villig til å betale bøtene som er pålagt de norske kvinnelige strandhåndballagene for å ha på seg shorts under deres typiske bikinibunn. Laget ønsket å komme med en uttalelse ved å dekke mer enn vanlig under kampene. Som et resultat ble spillerne bøtelagt med omtrent $ 177 per spiller. Selv om det norske landslaget godkjente betalingen, sa Pink at han er glad for å betale bøtene og oppfordret laget til å “fortsette.” (via TMZ)

Kan du gå en hel dag uten å se på en skjerm?

Artelac gjennomførte en undersøkelse blant britiske voksne for å se om de kunne klare seg gjennom en dag uten å se på en skjerm, med 73 prosent innrømmet at de ikke kunne. Lange timer med å stirre på en datamaskin, fjernsyn eller smarttelefonskjerm har hatt en negativ effekt på øyehelsen, og 41 prosent av de spurte sa at de har opplevd alvorlige tørre øyne siden starten av pandemien. (via Studiefunn)

Doritos betaler ungdom 20 000 dollar for å finne en spesiell brikke i vesken hennes



En tenåring som fant en hovent brikke i Doritos -vesken tok seg til TikTok for å dokumentere funnet hennes. Etter at kommentatorer oppmuntret henne til å auksjonere 3D -brikken på eBay, gikk budene opp til $ 100 000 … men så ble auksjonen fjernet fra nettstedet. Det viser seg at Doritos kontaktet jenta og tilbød å betale henne 200 000 dollar for det. (via Kompleks)

Kanye West gjorde Mercedes-Benz stadion til et studio for å leve

Etter å ha sendt en presentasjon for en forhåndsvisning av ditt neste album, DondaTorsdag ser det ut til at Kanye fortsatt ikke har forlatt bygningen. Rapperen har angivelig opprettet et boareal og studio på stadion, til og med ansatt en personlig kokk for sin tid på stedet. Han ble også sett på en kamp i Atlanta United lørdag, iført det samme antrekket han hadde på seg under opptredenen to dager tidligere. (via Atlanta Journal-Constitution)

USA overvåker reisende utsatt for Monkey Pox

Etter at en person som ble utsatt for apekopper, som er forårsaket av et virus som ligner på kopper, ankom Texas fra Nigeria, overvåker amerikanske helsemyndigheter en gruppe på 200 som også kan ha blitt avslørt. CDC jobber for tiden med flyselskaper og helsemyndigheter i 27 forskjellige stater for å identifisere personer som reiste på de samme flyvningene. (via Vergen)

De fleste føler seg som voksne i denne alderen …

En undersøkelse blant omtrent 7000 mennesker fant at de fleste (eller 22 prosent) følte seg som voksne for første gang etter 18 -årsdagen. I mellomtiden følte 15 prosent av menneskene seg som voksne før de var 18 år (gjennom YouGovAmerica)

Lea Michele jobber med et vuggevise -album

Lea Michele omfavner virkelig morskapet etter at hun fødte sønnen Ever Leo for nesten et år siden. Skuespilleren og sangeren vil til og med gi ut et album med omslag i form av vuggesanger til høsten. (via Mennesker)

Britney Spears slipper bittet på Instagram

Britney Spears tok til Instagram for å vise frem kroppen sin forrige helg, og la ut et bilde av henne iført denimshorts, og bare denimshorts, mens hun dekket brystene med stjernemojier.

