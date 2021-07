Pink tilbyr å betale bøter til norsk kvinnelig håndballag for brudd på ‘seksuelle’ regler – NBC5 Dallas-Fordworth

Det norske strandhåndballaget ble bøtelagt for å nekte å spille i bikinibunn forrige uke – og har sluttet seg bak den internasjonale popstjernen Pink.

Sangeren la ut på sosiale medier i helgen om hvor stolt hun er av håndballaget for å motsette seg “seksuelle” uniformer og ga muligheten til å dekke kostnadene.

“Jeg er så stolt av det norske kvinnelige strandhåndballaget, for å beskytte de mest seksuelle reglene om deres” uniform “, skrev Pink i en tweet før han betalte lagets bot, og foreslo at” håndballforbundet skulle bøtelegges for sexforseelse. “

Jeg er så stolt av det norske kvinnelige strandhåndballlaget for å beskytte så mange seksuelle regler om “uniformen”. European Handball Federation sexy bør bli bøtelagt. Vel, damer. Jeg betaler gjerne boten din for deg. Bli vant til eller forbedre deg. – B! NK (blekkrosa) 25. juli 2021

Teamet hadde på seg elastiske shorts under bronsemedaljekampen mot Spania på det europeiske mesterskap i strand 20 2021 i 1821, som motarbeidet den regulatoriske bikinibunnsdesignen som Norges forbundspresident for sporten kalte “pinlig”.

De ble bøtelagt 500 1500 (ca. 7 768) for “upassende kjole”. I følge en rapport fra Disiplinary Commission of the European Handball Association.

Mens mannlige håndballspillere har lov til å spille shorts over 4 inches over kneet, er kvinner pålagt å bruke bikinibunn i samsvar med International Handball Federation-regelverket.

Fra start av turneringen hadde det norske laget begjært å ha på seg shortsen, Corey Kierre Leo, president for Norges håndballforbund Fortalte NBC News. Det europeiske håndballforbundet truet laget med en bot eller inhabilitet.

“ikke det [appropriate clothing for] Aktiviteten er når de leker i sanden, “sa Leo.