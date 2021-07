Pink tilbyr bikinibøter for norsk strandhåndballag, underholdningsnyheter og beste historier

WASHINGTON க்க Amerikansk popstjerne Pink har tilbudt seg å betale den “seksuelle” forelegget som ble pålagt det norske kvinnelige strandhåndballaget for å nekte å bruke bikinibukser under en kamp på Euro 2021.

Det europeiske håndballforbundet (EHF) har beordret laget å hoste 500 1500 (S $ 2400) etter å ha brukt shorts i stedet for kontrollbadetøy i nederlaget til bronsemedaljekampen mot Spania i Varna, Bulgaria.

“Jeg er så stolt av det norske kvinnelige strandhåndballlaget for å beskytte de veldig seksuelle reglene om deres ‘uniform’,” tvitret sangeren, 41.

“Det europeiske håndballforbundet sexy bør bli bøtelagt. Bra for kvinner. Jeg betaler gjerne boten for deg. Fortsett.”

Norske idrettsmyndigheter har allerede uttrykt sin misnøye over dommen. “I 2021 burde dette ikke engang være et problem,” sa Erik Sordal, president for Norges Volleyballforbund.

Klær har lenge vært en kontrovers i strandsport, med noen kvinnelige idrettsutøvere som synes at bikinibunnene er nedverdigende eller upraktiske.

Det norske laget har takket støttespillere på sosiale medier etter internasjonalt ramaskrik over ileggelsen av boten.

EHF erkjente den sinte reaksjonen på beslutningen, og sa at boten ble donert til “et stort internasjonalt idrettsstiftelse som støtter likestilling for kvinner og jenter i idrett.”

Selv om bikinier ikke har vært obligatoriske for beachvolleyballspillere siden 2012, sier International Handball Federation (IHF) regler at “kvinnelige idrettsutøvere må ha på seg bikinibunner” og må ha en “tett passform” som må kuttes i “oppovervendt vinkel” “og ingen sidedybde større enn 10 cm.

Mannlige spillere bruker shorts.

“Dette er helt absurd,” tvitret norsk kultur- og idrettsminister Abid Raja etter dommen sist mandag. “Hvilken holdningsendring er nødvendig i den luksuriøse og konservative internasjonale verden.”

Før kampen hadde Norge bedt EHF om tillatelse til å spille i shortsen, men fikk beskjed om at brudd på reglene ville medføre bøter.

Det laget fulgte til sin siste kamp.

“EHF er forpliktet til å presentere dette emnet til fordel for sine medlemsforeninger. Det bør imidlertid bemerkes at endring av regler bare vil finne sted på IHF-nivå,” sa EHF-talsmann Andrew Barringer.

Frankrike mediebyrå