«Pinlig» bilde av prins Andrew «kan ødelegge kongefamilien»

I 2019 ga prins Andrew et intervju til BBC som ville føre til hans fall. En fotograf var der som sier han har et bilde i dag som kan få alvorlige konsekvenser om det ble avslørt.

Under dette intervjuet, 14. november 2019, ønsket sønnen til dronning Elizabeth II å vitne om at han ikke er skyldig i å ha hatt en affære med milliardærpedofilen Jeffrey Epstein. Men intervjuet sjokkerte England og tvang Andrew til å abdisere sine kongelige plikter. Siden den gang har han vært nesten fraværende fra den offentlige scenen.

Men BBC-fotograf Mark Harrison sier at han har et bilde «pinlig» Av sluttens fyrste «Ødelegge kongefamilien»Det melder The Mirror.

«Kevene våre falt i gulvet da vi så henne. Det må ha vært veldig pinlig for Andrew – og tenk hvor høy baren må være for å sjenere ham etter alt som har skjedd.»Illustrert av fotograf Mark Harrison.

Når det gjelder hertugen av York, ville han ha gjort alt for å sikre at dette bildet aldri ble offentliggjort. Men mens du forbereder en film om det populære sjokkintervjuet, «Rekonstruksjonen av bildet vil sannsynligvis bli delt der.»sier fotografen.

Vi vet ikke hva dette bildet viser, men ifølge Mark Harrison, «Mange ting fra denne perioden er ennå ikke offentliggjort.».