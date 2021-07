Pistol gjenvunnet ikke brukt i Dabholkar-drapet: tjenestemenn | Siste nytt India

Nesten 17 måneder etter at Central Bureau of Investigation (CBI) hentet ut en pistol fra Kharegaon Creek i Arabiahavet ved hjelp av norske dybhavsdykkere, har ballistiske eksperter sagt at det ikke er våpenet som ble brukt i drapet på rasjonalister og anti Narendra Dabholkar overtro korsfarer i august 2013, som opprinnelig reist, sa folk som er kjent med saken på betingelse av anonymitet.

Utviklingen er et stort tilbakeslag for CBI, som sammen med Maharashtra og Karnataka-terrorbekjempelsesenhetene brukte minst $7,5 millioner rupees for å hente våpenet fra havbunnen; utvinningen ble også sett på som et gjennombrudd i saken.

HT rapporterte 5. mars i fjor at for å finne våpenet hyret byrået et Dubai-basert selskap, Envitech Marine Consultants, som igjen førte havbunnsutforskere og maskiner fra Norge og gjennomsøkte Thane-bekken i flere måneder.

En av skytterne, Sharad Kalaskar, også siktet for drapet på journalisten Gauri Lankesh i Bangalore i 2017, demonterte fire hjemmelagde pistoler ved å trekke ut tønner og glidere og kaste dem fra en bro inn i Kharegaon-bekken i Thane på vei . fra Pune til Nallaso innen 23. juli 2018, ifølge et tidligere CBI-krav. Byrået mistenkte at pistolen de norske dykkerne tegnet var en av fire som Kalaskar slapp.

Folkene sitert ovenfor sa at ballistiske eksperter fra Central Forensic Sciences Laboratory (CFSL), etter en grundig undersøkelse, sa at pistolen som ble gjenopprettet fra havbunnen, ikke samsvarer med merkene til de avfyrte kulene (7,65 mm) og tre brukte patroner. gjenopprettet fra åstedet på Omkareshwar Bridge i Shaniwar Peth, Pune. Dabholkar var ute en tur 20. august 2013 da Sachin Andure og Kalaskar skjøt ham på dette stedet, ifølge byrået.

En høytstående tjenestemann som var kjent med ekspertenes uttalelse, sa: ”Det er kjent at ingen to skytevåpen, selv av samme merke og modell, vil produsere de samme merkene på en kule eller patron. Men kuler avfyrt fra det samme våpenet og patronene kan lett kombineres, og det er det de rettsmedisinske ekspertene prøvde når de rengjorde og fyrte av pistolen som ble gjenvunnet av oss. Dessverre stemte det ikke overens. “

“Vi vil fortsette å lete etter drapsvåpenet,” la han til.

CBI kommenterte ikke utviklingen offisielt.

Advokat Virendra Ichalkaranjikar, en av forsvarsadvokatene, sa: “Det kunne ikke ha falt sammen. Det som ble kastet i bekken var deler av en pistol. Derfor var det ingen måte en komplett pistol ville komme ut. “

CBI mener at Dabholkars drap er knyttet til Lankesh-attentatet, attentatet på aktivisten Govind Pansare i Kolhapur 16. februar 2015 og attentatet i Kannada på Kannada-lærde MM Kalburgi i august 2015. CBI, som har etterforsket Dabholkar-drapet siden 2014, har allerede arkivert tre anklager i saken, med navn på syv personer, inkludert påstått hjernehjerne Virendra Tawade (ØNH-kirurg), advokat Sanjeev Punalekar, Vikram Bhave, Sharad Kalaskar og Sachin Andure.

CBI har hevdet at Kalaskar besøkte Punalekar i juni 2018 og avslørte sin rolle i Dabholkar-attentatet. Som svar, ifølge byrået, fortalte Punalekar Kalaskar å ødelegge skytevåpnene som ble brukt i drapene.

Punalekar har vært ute mot kausjon siden 2019, mens Bombay High Court ga kausjon til Vikram Bhave i mai. CBI og Maharashtra-politiet informerte nylig HC at rettssaken i Dabholkar- og Pansare-drapet kan begynne, men etterforskningen deres vil fortsette.