Pixel 8-designen dukker opp i en lekkasje, sjekk det ut!

2021 vil ha vært en god årgang for Pixel, 2022 er virkelig så mye. Uten å revolusjonere formelen, klarer Google å foredle den til å tilby en komplett smarttelefon uten store mangler. Mer premium i sin design, uten tvil, Pixel 7 Pro er en av de telefonene som overrasker og sjokkerer så snart du legger den på bordet. Med sin utmerkede, lyssterke skjerm og nye Sensor G2-brikke er den klar til å underholde deg langt, bredt og bredt. Når det kommer til fotografering, beholder den kronen på Android. Zoom, vidvinkelsensor, portrett, «Natt»-modus, ergonomi… Den overgår alle konkurrentene. Bare Apple fortsetter å stå opp. Eneste klage, synd at det ikke er like bra på video som det er på bildet. Vi er imidlertid sikre på at Google vil fortsette å forbedre sin kopi.

Til slutt kan dens eneste akilleshæl komme fra ladingen, som er for langsom, og dens autonomi, som er tilfredsstillende, men ikke eksepsjonell, spesielt når den brukes i sterkt lys.

Uansett, med sitt nye flaggskip, svarer Google perfekt på vårt første spørsmål. Ja, det er mulig å tilby en komplett og ultra-premium smarttelefon for mindre enn 1000 euro. Pixel 7 Pro er beviset på dette.