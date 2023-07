Pixels kan ikke lenger starte Google-apper på grunn av en nylig Android-oppdatering

Hvis den generelle oppfatningen er at Googles piksler er smarttelefoner av veldig god kvalitet, er vitnesbyrd om noen ganger uoverkommelige tekniske problemer altfor vanlige.

Pixel-smarttelefonbrukere begynner å strømme til fora og sosiale medier for å rapportere problemet de har med enheten sin. Det første foruminnlegget r/Google Pixel er representativt for problemet de fleste kunder opplever: «Jeg aner ikke hva som har skjedd, men over 80 % av appene mine lukkes innen 5 sekunder etter at de åpnes på Pixel 6 Pro. Chrome vil ikke lastes, jeg får ikke tilgang til systemet oppdateringer, Gmail vil ikke lastes inn, og mange apper som ikke er fra Google krasjer ved omstart».

Det florerer også av vitnesbyrd fra eiere av nyere Pixel-modeller. Brukere som er berørt av denne alvorlige feilen har prøvd de mest åpenbare og velkjente løsningene: tømme hurtigbufferen, starte enheten på nytt, avinstallere defekte applikasjoner (hvis ingenting skjedde ved omstart av systemet), slå smarttelefonen av og på igjen, reinstallere applikasjoner … . Ingen av disse rettsmidlene løste situasjonen.. Selv tilbakestilling av Pixel, hard tilbakestilling, hjalp ikke.

Google-apper krasjer og batteriet tappes raskt. Hva er denne pikselfeilen?

Appene som er inkludert i Googles mobiltjenester, nemlig Gmail, Søk, Maps, Disk og annen YouTube, er de første som påvirkes av denne feilen. For mange Internett-brukere er synderen funnet. Faktisk la de merke til at deres Pixel installerte nylig en Android-systemoppdateringsom snudde opp ned på alt.

Det verste er at det ikke virker det er ikke mulig å gå tilbake til en tidligere versjon. Som Brooklyn_J sier på Reddit, er systemstøtte- og oppdateringsskjermene i innstillingene utilgjengelige. «Telefonen er veldig varm å ta på, selv når jeg ikke gjør noe intenst, ingen videosamtaler, spill, bilder. Batteriet er allerede på 58%. Nok en gang flater derfor den siste oppdateringen ut autonomien til smarttelefoner.