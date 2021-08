Pizzatipsene er glemt, Leeds -mannen skinner etter at Carabao kommer tilbake til cupseier

Marcelo Pizza, Leeds-mannen som ble glemt denne sesongen, lyste etter 3-0-seieren over Crew i det andre raidet i Carabao Cup tirsdag kveld.

Jack Harrison doblet sent Leeds De forseglet plassen med en hard seier i tredje runde. Kaptein-til-natt Calvin Phillips brøt endelig mannskapets sta motstand i andre omgang, og sendte gjerne Harrison fullt hus på Elland Road med ytterligere to i finalen.

Etter kampen sa Pilsa: “Det tok lang tid å score. Vi savnet mange muligheter i det mest kontroversielle spillet.

“Til og med [Crewe] Lite ble skapt, og de bestred alt.

Adam Forshah spilte 60 minutter under seieren – hans første kamp siden september 2019 på grunn av skade.

Peelsa la til: “Forsha er veldig godt forberedt. Han har ofret mye de siste 2 månedene.

“Hvis han er frisk og gradvis får rytmen i konkurransen, har han alle dyder til å skinne.”

Seks overdrevne mål i Premier League, inkludert to av Wayne Rooney

Nederlandsk klær fører tilsyn med Leeds Starlet

Leeds kan i mellomtiden stå overfor en test av deres høyt verdsatte ungdomsmuligheter, men en journalist sa at trekket kan bli blokkert av sjef Marcelo Pizza.

Pizza ga ofte muligheter for unge spillere i løpet av hans tid som ansvarlig for de hvite. Midtbanespilleren Jamie Schackleton tok for eksempel eksamen fra klubbens akademi og fikk sin profesjonelle debut som ansvarlig for Argentinas første sesong.

Siden den gang har han spilt i 64 førstelagskamper. Den siste av disse kom som vikar i helgetrekningen mot Everton.

En av de siste avlingene med tenåringer er Pizza Shining Cody Drumme.

Drama 19 år gammel høyreback Han begynte i klubben i fjor sommer på en fireårskontrakt.

Etter å ha flyttet fra Fulham, spilte Leeds 23 opptredener for under 23-årene forrige sesong.

Siden den gang har han ikke bare vært med på pre-season for førstelaget, men har vært på benken med Shockleton i helgen.

Hans fremgang sies å ha fått øye på ERTVC -siden. Journalist Andor Faber twitret De ‘bytter’ på drama.

Ungen kan ha vært på radaren etter å ha spilt i Nederland forrige sesong. Han dukket opp i vennskap mot Ajax.

Imidlertid sa Faber at det kan være en nøkkel i arbeidet. Det er håpet om at han kan få tiden han spiller på Elland Road denne sesongen.

Luke Eiling er den eneste store ruten for tiden rett fra brettet til pizzaen.

Les mer: Calvin Phillips kåret Manchester United -paret