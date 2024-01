«Place Royale» kommer tilbake, storhertuginnen av Luxembourg gledet seg: «Det er en god ting å vise hvor mye arbeid vi har»

Showet «Place Royale» ble som kjent sendt på nytt på RTL. For å feire denne tilbakekomsten, hvilken bedre måte enn å ønske Highness velkommen som gjest til Bell RTL denne fredagen klokken 07.50. Ved mikrofonen til Thomas de Berkich var HKH storhertuginne Marie-Theresa av Luxembourg henrykt over showets oppmøte.

«Så glad for at showet er tilbake. Jeg vet at mange seere i Luxembourg så den gamle versjonen«, forklarer han. For henne er det en god ting å gå inn i hverdagen med kronede hoder.»Det er en flott ting å vise hvor mye arbeid vi har og det frenetiske tempoet i livene våre. Folk skjønner det egentlig ikke utenfra, men vi gjør mange ting«.