Plan, overgangsvindu og ambisjon: Standards nye administrerende direktør Pierre Lochte snakker røde byggeplasser

En time før onsdagens vennskapskamp mot Go Ahead Eagles stakk Standards daglige leder Pierre Locht innom for å vurdere situasjonen i Liège-klubben. På spillnivå, og den nye strukturen som nye eiere ønsker.

Overføringsvindu:«Vi må gå frem for å skape en ny bevegelse.»

Bastian og Mulekas avgang vil gi penger. Hvor mye vil bli reinvestert for fremtidige overføringer?

«Det er ikke noe fast budsjett når det gjelder overføringer. Vi vet hvor vi ønsker å gå og hvordan vi skal komme dit. Vi har en generell idé om hvor vi ønsker å være ved slutten av overgangsvinduet, når det gjelder lønn, inn og ut overgangsgebyrer. Det er ikke knyttet til en veldefinert prosentandel (reinvestering (av foretatt salg) du må også frigjøre plass i kjernen, fordi det er ingen vits i å ha flere spillere. Vi har lett etter en mens, og det går fremover på noen saker.»

Hvordan håndtere Chisago og Cafaros situasjoner?

«Dette er fortsatt standardspillere, under kontrakt. Uunngåelig vil vi se på muligheten for å finne en løsning for dem. Så er det et valg treneren tok. Han kommer til å ta disse valgene… Han ble forventet å ta tid (for å analysere senteret), men på et tidspunkt har du et Vi må gå fremover for å skape en ny bevegelse.»

Det er ikke normalt å ta avgjørelsen om å dele den på kursets andre dag. Er dette et signal til gruppen?

«Ja, det er et signal, men jeg tror ikke det var overlagt, det er ikke trenerens stil. Han forklarte meg at før du tar denne avgjørelsen, er det på tide å ta den.»

Du må ta lønnskutt. hvor mye

«Vi skal redusere det, men dette er ikke stedet å publisere tall. Det har gått ned i to år allerede, det er en naturlig nedgang fordi noen kontrakter har gått ut og noen (spillere) skal forlate. . Vi vil å redusere det ytterligere, men det er ikke vanskelig å oppnå.»

Hvor er du i kontraktsforlengelsesforhandlinger med Ruskin?

«Vi er fortsatt i diskusjoner med ham og agenten hans. Målet er å vinne, men begge sider må ønske det. Jeg vet at spilleren vil se hvordan ting vil utvikle seg, det vil endre seg.. Stedet, verdien av team. Det er ikke noe press for å komme til en konklusjon i diskusjonen de neste dagene, men det må gå fremover uansett. Foreløpig gjøres det i det stille. Det er stor interesse for ham, men vi diskuterer ikke en overgang Akkurat nå fokuserer vi på en forlengelse. Vi ønsker ikke å ha det begge veier: diskuterer en overgang og en forlengelse samtidig, vi har et spørsmål. Vi er tydelige for alle som lytter.

Du vil ikke nevne posisjonene du ønsker å styrke, men det er åpenbart at venstreback er et must…

«I dag, som trening venstreback, er det sant at Galt er den eneste i sentrum. Det er en målposisjon for forsterkninger, det er ingen hemmelighet.»

Hvor mange spillere kan komme?

«Vi kommer ikke til å opprette spillere for å skape spillere, vi har måter å komme videre på, og hvis vi ikke vet hvordan vi skal bekrefte filene, om det er tredjevalget, vil vi si oss imellom. Vi kan også beholde spillerne vi har.»

Men vi må skape en ny bevegelse…

«Vi vet at vi må bringe nye ansikter inn i kjernen, en viss turnover. Så avhenger det av trenerens mening.»

Som Emmond sa, vil spillerne være fornøyd med standarden?

«Det vil være en del av drivkraften vi ønsker å få på plass: å få inn gutter som er glade for å være der og ønsker å oppnå noe. Mange spillere i Standard kan ha nådd slutten av karrieren.» Det er et ønske om å stabilisere laget, og hevder at Standard har manglet stabilitet de siste årene. Vi kunne vært i motsatt ende. Mange spillere har eksistert en stund, og vi trenger en ny dynamikk.»

Plan:«Standarden kan sammenlignes med en spiller med en alvorlig skade.»

Hva er hverdagen til en administrerende direktør som må rapportere til sine overordnede? Har du full frihet?

«Enhver administrerende direktør eller daglig leder må være ansvarlig overfor sin interessent. Og for oss er interessentene til fotballaget nå mer personlig enn de 777 partnerne. Det endrer ikke mye for meg i hverdagen. Jeg er ansvarlig for prosjektstandarden, som er direkte knyttet til det overordnede prosjektet til fotballaget.»

Vil forslagsstillere godta ideen om at standardkomiteen bare er ett byrå?

«Det er mange eksempler som dette, det er en generell trend. Men det er normalt å ta opp bekymringer eller noen frykt. Det er nødvendig å forklare, og mange av disse fryktene blir sett på av supportere som absurde. Ikke berettiget, eller ikke fungerer. Vi kan flytte mot en modell som Red Bull. I denne modellen, ikke noe hierarki, men en plan for å vokse alle klubber. Og vi ønsker å bruke gruppen som en styrke. Fotballlagsledere vil ha en mulighet til å forklare planen i de kommende ukene.»

Forstår du spørsmål om resesjon?

«Jeg forstår det, det er viktig å svare. Du kan sammenligne standarden med en spiller som har pådratt seg en alvorlig skade. For å komme tilbake, må du overvinne noen uunngåelige stadier. Første operasjon «, vi må handle raskt for å løse nødssituasjonen . Det kan sammenlignes med restitusjon. Det måtte skje for å få lisens. Så er det helbredelse som setter oss på beina igjen. Det har vært jobben vår siden april, og klubben er overtatt, økonomisk har vi fått den på beina igjen med ny struktur og nye folk. Vi er i sluttfasen med ankomst av sportsdirektør og finansdirektør i august. Vi ser på strukturen. Etter restitusjon starter vi på nytt med mål om å være effektive, langsiktige. Men vi kan ikke være umiddelbart effektive når det gjelder risiko for tilbakefall.»

Så du kaller det en tid med tålmodighet og forandring?

«Jeg vil ikke bruke det ordet. Jeg vil forklare prosessen, og hvorfor det er en vilje til å ta tid til å gjøre ting bedre. Det handler om å implementere styringsstrukturen, for de ansatte, og det er det samme for spillerne. . Målet er at supporterne skal se fremgang i løpet av de neste ukene og månedene. Om to år gir jeg ingen avtale. Men ber om å bli toppet med et vellykket prosjekt om 15 dager, det er ikke realistisk.»

Hvor er ambisjonen til standarden?

«Det er for tidlig å definere et mål. I september må vi gjøre status for å se hva vi har klart å gjøre sammenlignet med det vi ønsker å gjøre. Men det er klart vi ønsker å gjøre det bedre og bringe et pluss. Se på fremgangen i forrige sesong.»

Sikter du på lang og mellomlang sikt fremfor kort sikt?

«Planen er mellomlang sikt og vi vil ikke ofre den på kort sikt, det er sikkert. Så på kort sikt kan det være problematisk, men det betyr ikke at vi ikke har ambisjoner. Vi er ambisiøse og vi ønsker å være best mulig på kort sikt.»

Er du sikker på å gjenoppta mesterskapet med full timeplan og når vi vet hvordan det kan gå i Standard?

«Ja.. første resultater fra treneren, overføringene vil skje i løpet av de neste dagene. Jeg stoler på forståelsen til supporterne. Da vil teamet være der for å gjøre jobben. Jeg har ingen frykt for begynnelse. av mesterskapet.»

Hvem styrer idrettspolitikken?

«Vi gjør dette i samråd med Reginal (Correux) og Johannes Sporz (fra Genova) og speidercellen.»

Hva med Fergal Harkin? Jobber han ikke for Standard?

«For øyeblikket jobber han ikke for oss, han jobber for Manchester City. Da beslutningen ble tatt om å ansette ham, diskuterte vi hvor vi ønsket å gå. Men for øyeblikket er han kun fokusert på Manchester City.»