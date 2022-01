Planen for franske kanaler endres fra denne helgen!

Dårlige nyheter for «early bird»: Etter CSA-varselet i midten av desember har mange franske kanaler endret timeplanene sine og starter kveldsshowet denne helgen!

Franske TV-kanaler kaster ikke bort tid som La Voix du Nord skriver. I midten av desember ba Superior Audiovisual Council (CSA) i Frankrike en ordre om “kontinuerlige forsinkelser” i planen for kveldsforestillinger. Noen programmer registrerer til og med mer enn syv minutter i den annonserte timeplanen.

Den franske CSA understreket at hvis kjedene var “fritt til å lage sitt eget bord som de ønsket”, ville de respektere de tidligere annonserte bordene. Av de 19 gratis nasjonale kanalene som er oppført (analysert for perioden 11. til 17. september), er de fleste 51 sekunder til 5 minutter forsinket. Tre kanaler er forsinket med mer enn fem minutter (RMC Découvertes, TMC og CSstar) og to (TF1 og TMC) med mer enn syv minutter.

Fem minutter senere!

Så i TV-programmene som ble kontaktet i slutten av desember, bestemte mange kanaler seg for å ta hensyn til CSAs observasjoner. Bestemmer du deg for å respektere den angitte timeplanen og plassere færre annonser før kveldsfilmen? ikke i det hele tatt ! Som Le Parisien skrev, har mange kanaler ganske enkelt bestemt seg … denne lørdagen 8. januar 2022 kan den offisielle timeplanen endres til fem minutter.

Så filmen (eller showet) vil nå offisielt starte klokken 21.00 på France 5 og 21.05 på Sister. 21:10 for TF1, France 2, France 3 og Culturebox. France Televisions refererer på sin side til “tidsplandetaljer for hver kanal”.

C8- og TMC-kanalene, som er svært forsinket på grunn av deres direktesendinger (Touch pas à mon poste og Quotidien), har ikke endret den offisielle timeplanen for starten av kvelden, som vil være klokken 21.15 på hverdager.

Den franske CSA vil gjøre en ny vurdering av respektabiliteten til tabeller i løpet av de kommende månedene.