Planen hans mislyktes i kongefamilien

Folket og kongefamilien

Nye avsløringer på sidelinjen av hans besøk til Storbritannia.

Opprinnelsen til alle spenninger? Kongelige eksperter har vært i uro i flere dager: Meghan Markle og prins Harry vil ennå sette sin fot på britisk jord. Sussex-besøket er planlagt til september «Å besøke mange veldedige organisasjoner nært deres hjerter», Det meldte talsmannen. En sjanse for noen til å filtrere nye detaljer om deres turbulente liv med Windsors.

«Våknet» kongelige

«Jeg trodde lenge at Harry og Meghan prøvde å skape et alternativ og oppdra kongefamilien.»Det skriver forfatter Angela Levine Daglig post. «De er fast bestemt på å bevise at deres syn på ting er det beste», forbanner hun. Denne progressive planen ville ha skapt spenninger med resten av «selskapet» før Megxit. «Meghan liker ikke å tape og føler mye bitterhet og harme mot kongefamilien for ikke å la henne modernisere seg», forfatter av biografier dedikert til hertugen av Sussex og Camilla Parker Bowles, ble inkludert. Prins Harry lover for tiden å bryte ut sin versjon av fakta i en bok.