Planer for samtaler for å få slutt på Venezuelas politiske fastlåste ansiktshake | Nicolas Maduro News

En plan for den venezuelanske regjeringen og opposisjonen om å signere en forhandlet avtale i Mexico fikk problemer da regjeringen avviste en av opposisjonens utsendinger.

Representanter for president Nicolas Maduro nektet å bli med på møtet hvis Carlos Vecchio, ambassadør i Washington for opposisjonsleder Juan Guaido, forblir i delegasjonen, sa to personer som var kjent med saken.

Siden Maduro ikke anerkjenner Guaidos skyggeregjering eller dens ambassader, må Vecchio enten forlate delegasjonen eller gi opp sin rolle som ambassadør, sa regjeringsrepresentanter til opposisjonen. Folk sa at Guaidos delegater avviste forespørselen.

Planen var at de to partene, allerede i Mexico, skulle tilbringe de neste tre dagene med fokus på en rammeavtale. Det vil starte måneder med omfattende forhandlinger som tar sikte på å avslutte det fem år lange politiske stoppet og ta opp landets økonomiske kollaps.

Den innledende runden skulle etter planen begynne på fredag. Dokumentet de forventer å signere, er et memorandum av forståelse utarbeidet av norske meklere og parter, ifølge fem personer med direkte kjennskap til samtalene.

Den setter vilkår for fremtidige møter for å diskutere temaer, inkludert unntak fra internasjonale sanksjoner, hvordan man håndterer Venezuelas frosne eiendeler i utlandet, mulig tilgang til økonomisk bistand, menneskerettigheter og tidsplanen for kommende valg, ifølge en av personene som ba om anonymitet som detaljer er ikke offentlig ..

De to sidene prøver å nå en avtale før valget 21. november for å fylle stillinger som ordfører og guvernør over hele landet. Opposisjonspartiene boikottet flere tidligere stemmer, og hevdet at de manglet de grunnleggende garantiene for å gjøre dem frie og rettferdige.

langsiktig avtale

Når notatet er signert, vil de to sidene returnere til Mexico senere denne måneden eller begynnelsen av september for å begynne forhandlinger, sa Stalin Gonzalez, en tidligere nestleder i nasjonalforsamlingen som vil representere opposisjonen.

“Regimet har ikke evnen til å løse denne situasjonen på egen hånd,” sa han om landets økonomiske kollaps. “Vi vil se etter måter å løse dette på og hjelpe mennesker. Det må være en langsiktig avtale.”

Flere tidligere forhandlingsrunder endte med fiasko, inkludert samtaler i Barbados i 2019, som også ble overvåket av Norge. Denne turen har en bedre sjanse til å lykkes ettersom begge sider og utenlandske regjeringer, inkludert USA og EU, er mer åpne for å finne felles grunnlag i spørsmål som humanitær bistand og menneskerettigheter, sa Marin Jimenez, professor i statsvitenskap ved Overseas University. Oxford som studerer Venezuela.

Maduro sa at han ville sende sønnen, Nicolas Maduro Guerra, og nasjonalforsamlingens president Jorge Rodriguez til Mexico. Regjeringslovgiver Francisco Torrealba, Miranda Gov. Hector Rodriguez og en delegasjon fra Russland vil bli med i samtalene på vegne av regjeringen, ifølge folket.

Regjeringsrepresentanter svarte ikke på forespørsler om kommentar til målene med samtalene. Maduro ba om at forhandlinger skulle føre til opphevelse av alle sanksjoner som ble pålagt av USA og EU, og anerkjennelse av legitimiteten til hans regjering.

Han sa på statlig fjernsyn torsdag at forhandlerne hans ville søke “suverene løsninger”, inkludert en tidsplan for valg.

Folket sa at i tillegg til Gonzalez, vil opposisjonen bli representert av tidligere lovgiver og tidligere Barrota -ordfører Gerardo Blade, representanter fra hver av hovedpartiene og et team med forhandlere fra Nederland.

Andre opposisjonsutsendinger er Tomas Guanipa for Justice First, Luis Rondon for a New Time, Luis Moreno for Democratic Action, Mariela Magallanes for minoritetspartier og Vecchio for Popular Will. Som et tegn på forståelse vil Roberto Enriquez, som har tatt tilflukt i boligen til den chilenske ambassadøren i Caracas under asyltilskudd i mer enn fire år, delta på de cubanske møtene. Guanipa, som var Guaidos ambassadør i Colombia, trakk seg fra stillingen for å delta i samtalene.

I tillegg til Russland og Nederland, vil USA, Canada, Tyrkia, Tyskland og Bolivia overvåke samtalene, men vil ikke spille en aktiv rolle i forhandlingene, sa en av folket og kalte dem en gruppe vennlige land.

Mexico ble valgt som stedet fordi det regnes som et nøytralt territorium av begge sider.

