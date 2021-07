Planlagte møte-, by- og skolemøter | Nyheter, sport, jobber

Iron Mountain School Board møtes klokka 17.30 i dag på Mediasenteret på 300 W. B St. Dagsorden inkluderer veilederkommunikasjon og komitérapporter.

Kommunestyret i Norge møtes klokka 17.30 i dag på rådhuset i Vulkan.

Breitung Township School Board møtes klokka 18 i dag i Borga Center på Dickinson-Iron ISD, 1074 Pyle Drive, Kingsford.

Dickinson County Council møtes klokka 18 i dag i Circuit Courthouse på Iron Mountain Courthouse. Dagsordenen inkluderer en Fumee Lake Commission-avtale og en avtale med Northpointe Behavioral Health Care Systems Board etter at to søkere feilaktig ble tildelt en jobb 28. juni. For å få tilgang til Zoom er møte-ID-en 873 1702 8294 og passordet er 246424. Stemmetelefonnummeret er 1-312-626-6799.

Northern Dickinson County School Board vil møte kl. 18 i dag på videregående bibliotek. Forretningsartikler inkluderer personalavtaler 2021-22 og en lukket økt for kontraktsforhandlinger.

Bretong byråd møtes klokka 19 i dag i rådhuset i Koensky. Agendaelementer inkluderer brannvesenets personell og en diskusjon om å erstatte brannnummerskiltet. Mer informasjon er tilgjengelig på www.breitungtwp.org.

Waucedah byråd møtes klokken 19 i dag på rådhuset i Loretto.

Iron County Council er planlagt å møtes klokken 16 tirsdag. For mer informasjon, gå til https://ironmi.org/.

Dickinson County Road Commission møtes klokken 18 tirsdag. For mer informasjon, gå til https://www.dickinsoncrc.com/ eller ring 906-774-1588.

Dickinson-Iron Middle School District holder sitt regulatoriske og vanlige styremøte klokken 17 onsdag kl 1074 Pile Drive, Borja Center, Kingsford.

Norway Vulcan School Board møter klokka 18.30 onsdag. For mer informasjon, gå til http://www.nvknights.org/.