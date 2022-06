Planlagte streiker i luftsektoren denne sommeren: piloter, bagasjehåndterere, vakter samt flyselskaper

Sommerens ferieavganger kan bli forstyrret for passasjerer som går ombord på flyet. Sikkerhetsvakter vil streike på Brussel lufthavn 20. juni, og de er ikke de eneste som har kommet med denne typen kunngjøringer de siste dagene.

Damocles sitt første sverd for reisende: dette varselet om streik hos Brussels Airlines. Det er ingen eksakt dato ennå … men den kan falle i slutten av juni eller begynnelsen av juli. Resultat: flyvninger kansellert hvis streiken bekreftes.

– Målet er selvsagt ikke å irritere passasjerene, men du må være klar over at dersom flyselskapene fortsetter å oppføre seg på denne strenge måten, vil det oppstå problemer i juni og juli, men hvis det ikke endrer seg etter disse tiltakene, kan det fortsette alt sommeren lang.«,» advarer Didier Lippi, CNE-delegat.

På dette tidspunktet er 90 % av flyselskapets piloter for denne streiken, og de har til hensikt å fortsette den. Neste trinn: Rydd kabinpersonalet. Resultatene vil bli offentliggjort neste onsdag. Og det er når streiken blir bekreftet eller ikke. Den datoen vil bli annonsert.

«Det er 1000 personer som har forlatt selskapet, og de som er igjen har blitt bedt om å ha tøffere arbeidsforhold enn før. Spesielt i flydress! Plutselig er hviletiden mellom to show blitt kraftig redusert.» Ta kontakt med tillitsvalgt.

Nasjonalgardens streik 20. juni planlegger Ryanair også fagforeningsaksjon

Hun fordømte også mangelen på ansatte og arbeidsforhold til flyplassens sikkerhetstjeneste. Absolutt observasjonsdato: 20. juni, Nasjonal mobiliseringsdag. 80 % av de ansatte har til hensikt å fortsette streiken. Uten det, ingen sikkerhetskontroller, og derfor ingen flyreiser…

Den siste kunngjøringen: relatert til Paris Charles de Gaulle flyplass. Personalet vil streike igjen fra 1Vers Juli. Hjemme vurderer arbeidere fra andre flyselskaper å pakke. Som Ryanair, for eksempel.

Hva vil Brussel lufthavn sette på plass for å redusere forstyrrelser?

For flyplasser er begynnelsen av sommeren en avgjørende periode, spesielt to år etter pandemien. Vår journalist Loïc Parmentier dro til Brussel lufthavn for å ta temperaturen på disse streikelappene.

Vår journalist forklarer at flere ting vil bli satt i verk for å prøve å håndtere det. Spesielt takket være operasjonssenteret til Brussel lufthavn som inkluderer alle hovedaktørene på flyplassen: «Neste uke møtes de for å prøve å finne alternative løsninger for å redusere uroen» Loïc Parmentier forklarer. «Selv om de ikke kan unngå det helt: flyplassen kan ikke forhandle på vegne av ledelsen i et privat selskap slik det er for sikkerhetsvaktene. Og her ligger vanskeligheten.»han legger til.

Denne typen tenkning vil også bli implementert for andre potensielle handlinger ved starten av ferier, for eksempel fagforeningsaksjoner for piloter eller bagasjehåndtering. Spesielt siden denne perioden er veldig overfylt: «Her på Brussel lufthavn planlegger de dager med 75 000 passasjerer om dagen,» identifiserer vår journalist på stedet.

Tips: Hvis flyet ditt blir kansellert, kontakt flyselskapet ditt, de vil være de eneste som kan hjelpe deg.