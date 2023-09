Planlegger du en tur til Norge? Her er noen tips for å hjelpe deg med å kontrollere kostnadene for oppholdet

Kjent for sine eksepsjonelle landskap, er Norge et dyrt land å besøke. Selv etter det nylige fallet av kronen (NOK), varierer den daglige kostnaden fortsatt mellom 130 og 260 € (1 500 til 3 000 NOK). Men for de som har et budsjett, forklarer guidens utgiver at det er flere tips for å redusere kostnadene for oppholdet. Ensom planet .

Reduser daglige utgifter

Som overalt er det best å handle og lage mat selv. De billigste supermarkedkjedene er Rema 1000 og Kiwi. Utover disse merkene tilbyr asiatiske dagligvarebutikker i de fleste norske byer lavere priser enn supermarkeder. For å holde deg oppdatert på dagens supermarkedskampanjer i Norge finnes det en app som heter Mattilbud.

Siden Norge er tungt beskattet, er det å være alkoholfri en fin måte å redusere kostnadene for oppholdet på. Ellers anbefales det å kjøpe noen flasker fra taxfree-butikkene på flyplassen. Du kan trøste deg selv med vann fra springen som er kjent for å være et av de reneste i verden.

Aktiviteter som ikke vil knekke banken

For besøk er en god plan å gå tilbake til passet. I hovedstaden gir «Oslopasset», gyldig i én, to eller tre dager, adgang til 30 museer og attraksjoner, ubegrensede reiser med offentlig transport og ulike rabatter. Ditto i Bergen med Bergenskortet, gyldig i én til fire dager, og dags- eller halvdagskort i Tromsø.

Kollektivtransport er økonomisk og pålitelig i Norge, med et omfattende nettverk av tog, busser og ferger.

Utover alle disse triksene er å dra nytte av Norges unike naturarv en flott løsning for å holde seg til et stramt budsjett. Fra de enorme snødekte platåene til det frodige landskapet, som passerer gjennom de berømte fjordene: du kan oppdage disse magiske stedene på en tur uten å bryte land. For å sove på stedet får du tilgang til gunstige priser i et nettverk av 550 rom, hytter og selvbetjente hytter hvis du melder deg inn i Norges Turistforbund før avreise.