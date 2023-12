Plante vanlig kjørvel eller moskus? Råd fra vår hagespesialist

Mr. Grégory Jeunert, fra Virton, har store problemer med sine kjørvelfrøplanter. Plantene blir raskt til frø, noe som gjør ham desperat…

Når du dyrker blomster og grønnsaker må du være litt filosofisk. Fra ett år til det andre kan en avling være vellykket og deretter mislykkes. Dette er vanligvis tilfellet med kjørvel…

Han liker ikke varmen i det hele tatt!

Vanlig kjørvel (Anthriscus cerefolium) er en ettårig plante og må derfor plantes hvert år. Den første såingen kan gjøres under en ramme eller i et drivhus fra begynnelsen av mars, eller til og med litt tidligere. Denne tidlige såingen vil tillate en høsting i april-mai. Fra og med april vil vi så i utmark hver 15. dag.

Vær forsiktig, siden kjørvel elsker friskhet, bør såing i mai-juni og juli gjøres på et skyggefullt sted. Jorda bør heller ikke tørke ut, noe som betyr hyppig vanning i sommermånedene. Rundt 15. og 20. august skal det gjøres en ny såing for å nyte fersk kjørvel om høsten. Kjørvelfrø spirer ganske raskt, på omtrent åtte dager. På den annen side har disse frøene kort holdbarhet: 2-3 år.

Etter denne perioden synker spirehastigheten ganske raskt. Som en påminnelse bør alle frø oppbevares ved en temperatur på 4-5°C, ideelt sett i grønnsaksskuffen til kjøleskapet. Vanlig kjørvel er rik på vitamin C, B9, jern og magnesium, som er en ubestridelig ressurs.

Musky, et godt alternativ

I motsetning til vanlig kjørvel er moskus (Myrrhis odorata) en flerårig plante som kan leve lenge. Av europeisk opprinnelse er den veldig motstandsdyktig og temperaturer på -18°C skremmer den ikke. Planting kan gjøres tidlig på våren eller høsten. Den ideelle plasseringen vil være delvis skyggelagt, i jord rik på humus og, om mulig, veldig lett sur.

Hvis veksten er relativt langsom det første året, kan moskuskjørvel bli 1,20 m høy. Bladet, imponerende og rent grønt, er veldig dekorativt, finskåret, med et bregne-lignende utseende. Når du knuser den frigjør den en sterk søt anisaroma. Midtvåren moskuskjørvelblomster. Dens hvite blomsterskjermer er velduftende og veldig attraktive for mange matende insekter.

I matlaging kan friske blader erstatte vanlig kjørvel. De kan også brukes som en infusjon, en infusjon hvis fordøyelses- og styrkende egenskaper er udiskutable. Og multiplikasjon? Myrrhis odorata er en vanskelig staude å dele, noe som betyr at det er best å så den. For å så vellykket er det tilrådelig å gjøre det på slutten av sommeren, og la potten stå ute slik at frøene gjennomgår god lagdeling. Spiring vil begynne om våren. Vær oppmerksom på at det kan være spontane frøplanter i hagen.

