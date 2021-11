Plassen er en “stor seier” for Europa

“Jeg er så glad for at dette oppdraget var en stor suksess!”

Etter SpaceX-krasjen ble Thomas Baskett og hans tre romstasjonsmannskaper lastet på et skip, trukket ut av kapselen, deretter heist til land, og deretter fløyet til sentrum av Houston-romfartøyet.

“Thomas så bra ut,” kommenterte Joseph Ashbacher. – Legen vår og assistentene våre som hilste på ham fortalte oss at alt gikk bra, sa Philip Villekens, ESAs kommunikasjonsdirektør.

Den franske astronauten landet i Houston en stund og er nå på vei til Tyskland på et medisinsk fly leid av den franske hæren. Han ankommer Köln, hvor European Astronaut Center holder til, klokken 21.00. Han vil bli direkte vedlikeholdt av en organisasjon kalt “Envihop” dedikert til rehabilitering av jordens tyngdekraft. Hans fysiske rehabiliteringsperiode vil vare i tre uker.

Thomas Baskett, 43, oppholdt seg i 199 dager i bane 400 km fra jorden. Gjennom sitt første oppdrag (2016-2017) samlet han “400 dager, 40 timers romreise på ISS”, Mr. Ashpacher.

“Han er nå en av våre mest erfarne astronauter. Oppdraget hans har vært vellykket på det vitenskapelige nivået, men også når det gjelder kommunikasjon. Thomas er veldig god på det, han er en utmerket astronaut,” la han til.

“Vi er et helt team! Jeg kan bare understreke den positive mediepåvirkningen hans arbeid har hatt, spesielt blant unge mennesker,” sa Philip Willekens. “Våre mest erfarne astronauter har allerede laget to fly, og som kapteiner (Thomas Pesquet, forfatterens notat, etc.) håper vi å fange månen i fremtiden.”