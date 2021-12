PlayStation 5 er endelig tilgjengelig i andre farger

Hvis den hvite fargen på PlayStation 5 ikke er din, er Sony endelig klar til å tilby andre farger.

Ingen ny konsoll, men “grensesnitt”

Gitt navnet “Plates” på fransk, vil disse plastflatene tillate deg å endre fargen på PlayStation 5. De kommer med introduksjonen av nye farger for DualSense-kontrolleren. Totalt fem farger (i tillegg til den originale hvite) er tilgjengelig: Midnight Black, Cosmic Red, Nova Pink, Starlight Blue og Galactic Purple.

Som Sony forklarer, “Disse nye grensesnittene er like vakre som de er enkle å bruke: Du må fjerne de originale hvite grensesnittene til PS5 og erstatte dem med dine nye grensesnitt. Hjemmesider for PS5-konsoller er tilgjengelige for både PS5 og Ultra HD Blu-ray Disc Player og PS5 Digital Edition-konsollen. De selges separat fra PS5-konsollen og den trådløse DualSense-kontrolleren.”

Nylig har vi en bedre forståelse av hvorfor Sony har angrepet forhandlere som har tilbudt seg å uoffisielt tilpasse konsollene sine.. Disse grensesnittene gjør det mulig å få en helt svart konsoll spesielt (mange spør) Fra januar 2022 For Midnight Black og Cosmic Red-versjonene og mer i første halvdel av 2022.

Dessverre, Belgia er ikke et av landene som har rett til disse innovasjonene For å komme i gang.