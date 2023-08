PlayStation 5 leder neste generasjons konsoller, men Microsoft har ikke blitt slått ennå

Sony sa at de sendte 41,7 millioner PlayStation 5-er i slutten av juni i år, inkludert 3,3 millioner mellom april og juni. Dette tallet markerer en økning på rundt 1 million sammenlignet med samme periode i 2022. Produsenten genererte også flyplassinntekter på rundt €795 millioner fra PlayStation Network-tjenester, primært PlayStation Plus-abonnementer, i løpet av de siste tre månedene. Dette er det høyeste tallet det siste året.

Imponerende volumer for Sony

I tillegg har Sony solgt 56,6 millioner spill de siste tre månedene. En stor utgivelse er planlagt for resten av året med forventet utgivelse av spider man 2 20. oktober. Selskapet ga imidlertid ingen oppdatering på antall PlayStation Plus-abonnenter, som sto på 47,4 millioner i slutten av mars. Dette tallet var flatt for de foregående 12 månedene, til tross for økningen i antall solgte konsoller.

Microsoft har på sin side solgt mer enn 21 millioner Xbox Series X og Series S siden lanseringen, ifølge data gitt av utgiveren under et arrangement i Brasil. Dette volumet er åpenbart mye mindre imponerende enn salget til Sony eller Nintendo, men strategien for å lansere Xbox Series S ser ut til å være en suksess uansett siden 48 % av spillerne til denne konsollen er nye på Xbox. S-seriens prisposisjonering gjør den til et rimeligere alternativ.

ID@Xbox Developer Accelerator Program Slides Mer enn 21 millioner: Xbox Series X | S

79M – Kombinasjon av Xbox One og Xbox Series X|S

48 %: Series S-spillere er nye på Xbox Takk til @LucasTaves 📸 pic.twitter.com/sdjWDaY3Zn — Inaktiv dovendyr💙💛 (@IdleSloth84_) 29. juni 2023

I løpet av sin tid ville Xbox One ha solgt 58 millioner enheter. Derfor har Xbox Series X/S fortsatt en lang vei å gå for å nå dette tallet… Til tross for den negative effekten av pandemitoppen, med vanskelighetene knyttet til brikkene og den sterke etterspørselen hjemme, ser Sony ut til å være i en posisjon til å selge ytterligere 19 millioner PS5-konsoller innen utgangen av regnskapsåret (31. mars 2024).

I den nåværende kampen mellom Xbox-serien og PS5 ser det ut til at Sony har tatt en solid ledelse. Men selv om forholdet egentlig ikke er en fordel, er ikke Xbox langt bak med solide tall og en strategi som tiltrekker seg nye spillere. Konkurransen mellom disse to gigantene på konsollmarkedet lover å fortsette å være intens med de store spillene som vil se lyset på slutten av året: spider man 2 hos sony og stjernefelt hos Microsoft. Faktisk har PlayStation 5 ennå ikke vunnet. Xbox, selv om det er sent i løpet, presenterer tall og en strategi som peker mot en fremtid som er ganske lovende.