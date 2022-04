PlayStation planlegger å inkludere annonser i spillene sine, ifølge Business Insider

PARIS, 22. april (Benin News/EP) –

Sony jobber med en ny playstation annonseformat som han planlegger å introdusere annonser i PlayStation-spill, for å tjene penger på gratistitler eller tilby belønninger til spillere.

Tre personer i nærheten av teknologiselskapet bekreftet overfor Business Insider at selskapet tester med industripartnere for å hjelpe annonsører med å presse annonser gjennom et program. for programvareutviklere.

I prinsippet planlegger Sony å oppmuntre utviklere til å fortsette å skape gratis spill (gratis å spille) og tilby dem en ny form for inntektsgenerering.

Ifølge disse kildene nær produsenten, for øyeblikket kunngjøringene det vises kun i menyenet lignende alternativ som det spillutgivere har for å markedsføre sine egne titler på konsollens PlayStation Store.

I tillegg inkluderer PlayStation annonser og salgsfremmende innhold mens du strømmer innhold fra konsollen, med tjenester som Hulu.

Denne nye modaliteten kan komme i slutten av 2022, når annonser vil begynne å bli introdusert i videospill. I dette tilfellet vil de ikke gjøre det avbryte spilletSony planlegger å integrere det i spill, for eksempel når du kan se «sponsorer» i spill. tegn på fotballstadionene til en kamp.

Business Insider bemerket også det denne nye modaliteten kan være en del av et belønningssystem, der brukere mottar gjenstander i spillet eller skinn for karakterene deres hvis de ser disse annonsene.

Tilsynelatende kan Sony ha begynt å planlegge for dette formatet. 18 måneder siden, etter utgivelsen av neste generasjons PlayStation 5 (PS5)-konsoll.

XBOX PLANER OGSÅ Å INTRODUSE ANNONSER

For noen dager siden rapporterte Business Insider at Microsoft også utvikler et program for merkevarer for å promotere seg selv i spill på sin konsoll, Xbox. Selskapet samarbeider med annonseutviklingsselskaper for å tilby den nødvendige teknologien å plassere annonser i videospill.

Ifølge kilder konsultert av Business Insider, planlegger Microsoft å introdusere dette annonseformatet i sine videospill. i tredje kvartal i år. I prinsippet vil inntektene som genereres av disse annonsene deles mellom spillutvikleren og teknologiselskapet som har ansvaret for å plassere annonsene.