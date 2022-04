PlayStation Plus april 2022, hva er gratisspillene? – Breakflip

På Playstation kan du hente gratis spill ved å abonnere på Playstation Plus-tjenesten. Vi presenterer for deg spillene som vil være tilgjengelige i april 2022.

I mange år nå, PlayStation Lar spillere fange gratis spill i en begrenset periode tilgjengelig på Sonys ulike konsoller.

Noen prøver å finne ut hva det erSpill for april måned 2022 vil bli tilbudt Og PlayStation ga ut listen på bloggen sin (Bevis) Så disse er Hood: Outlaws & Legends, SpongeBob: Bikini Bottom – Rehydrated, Slay The Spire 2. mai 2022.

Liste over spill som skal tilbys i april 2022 med PlayStation Plus-abonnementet

Hver måned, Spill kan gjenopprettes hvis du abonnerer på PlayStation Plus-tjenesten 59,99 euro for ett år, 24,99 euro for tre måneder og 8,99 euro for en måned. Basert på spillene som tilbys i april, kan du gjenopprette:

Hette: Illegal & Legends På PS4 og OPS5

På PS4 og OPS5 SpongeBob SquarePants: Bikini Bottom Battle – Rehydrate På PS4

På PS4 Drep Spiren På PS4

Hvis du er interessert i noen av disse spillene og ønsker å legge dem til i biblioteket ditt, følg disse retningslinjene:

På PS4

Gå til PlayStation Store.

Velg fanen PlayStation Plus

Marker spillet, og velg deretter Legg til i biblioteket > nedlasting

På PS5

Fra spillstartskjermen blar du til høyre for å velge PlayStation Plus-ikonet

Marker spillet, og velg deretter Legg til i biblioteket > nedlasting

Hvis du ikke vil legge til spill fra konsollen din, er det også mulig Gjør det fra datamaskinen For å gjøre dette, gjør følgende:

Fortsett PlayStation Plus-siden ( Bevis ), Og klikk deretter på favorittspillet ditt.

( ), Og klikk deretter på favorittspillet ditt. Bare trykk på knappen Legg til i biblioteket Du må beholde den i listen over spill på kontoen din.

Til slutt minner vi deg om at du må være abonnent på tjenesten for å beholde spillene du har mottatt gjennom PlayStation Plus.