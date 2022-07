PlayStation Plus: Spill for august

En gang i tiden ga Sony ut tre spill som ble tilbudt i PS Plus-abonnementene. Den japanske utgiveren vil gi ut to titler på tvers av generasjoner og et PS4-spill neste måned.

Yakuza: Like a Dragon (PS4 og PS5)

Line of the Rising Sun tar oss til den første tittelen på Sonys augusttilbud Yakuza: Som en drage. Den syvende delen av den japanske JRPG-serien, tittelen setter oss i skoene til Ichiban Kazuka, en håndlanger fra Yakuza-familien som er urettmessig dømt til 16 års fengsel for en forbrytelse han ikke har begått. Frigjort vil han gjøre alt for å finne forræderen som sendte ham bak lås og slå og få ham til å betale. Fylt med sideoppdrag med en veldig sterk yakuza-ånd, overbeviste tittelen oss da den ble utgitt i 2020.

Tony Hawks Pro Skater 1+2 (PS4 og PS5)

Hvis det er en sportsfranchise på hjul som unektelig vil representere spillere, er det definitivt Tony Hawk. Med de to første episodene utgitt i 1999 og 2000, banet utvikler Neversoft vei for en lisens som raskt ville bli kult. Activision har hengitt nostalgien til fansen med denne nyinnspillingen av disse to episodene. Tony Hawks Pro Skater 1+2. Du har mange fans med A + B, dette er de beste episodene av hele sagaen, og denne samlingen er et perfekt eksempel.

Little Dreams (PS4)

Små drømmer, et uavhengig videospill de siste årene kalt UFO. Den ble utgitt i 2017 og følger Chix på hans reise for å unnslippe Maa, hvor vansirede sjeler bor på jakt etter sitt neste måltid. For å få frem barnet i deg, må du løse en rekke svært inspirerte gåter, om enn litt for enkle til tider. På den annen side vil vi ikke skjule gleden foran mange skumle passasjer i spillet.

Julilekene går gjennom neste mandag 1. august. Etter denne datoen vil de forbli i biblioteket ditt, men kan ikke lenger lastes ned gratis hvis du ikke har gjort det før.

