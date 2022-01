PlayStation Plus: Spill for februar

Siden januar ikke er over, er det på tide at Sonys side går tilbake til februar. Faktisk er spillene som vil bli «tilbudt» med PS Plus neste måned nettopp sluppet. De vil være tilgjengelige for nedlasting fra kl. 17.00 1. februar. Det er to PS4-spill og ett PS5-spillprogram!

UFC 4 (PS5 og PS4)

Ikke minst det første spillet som tilbys på PS Plus-tilbudet i februar UFC 4. Den fjerde episoden av Electronic Arts ‘kultrettigheter, UFC 4, bekreftet seg selv som en mellomtittel i retten til å kjempe for å fornye seg fra den forrige tittelen. Visuelt datert og noe ikke-standard, UFC 4 tilbyr fortsatt betydelig innhold og tekniske og krevende spill. UFC 4 ble utgitt for halvannet år siden, og er fortsatt et trygt løp, fartsfylt livsstil og svært vellykkede kollisjoner.

Tiny Tina et la Fordres to Dragon: A Wonderland One-Shot Adventure (PS5 og PS4)

Borderlands 2, episode fra Tiny Tina and Dragon Castle: A Wonderlands One-Shot Adventure inneholder alle symbolene til den originale franchisen. Gal og supergal, i denne episoden møter unge Tiny Tina mange fiender i en svært vellykket FPS. Siden Tiny Tina Wonderlands lander 25. mars 2022, er ankomsten av tittelen til februar PS Plus-tilbudet akkurat i tide! På tide å ta igjen…

Planet Coaster (PS5)

Jurassic World: Den populære PC-fornøyelsesparkledersimuleringen laget av Evolutions far og utgitt for 5 år siden, er den siste tittelen som tilbys på PS Plus i februar. I november 2020 hadde tittelen fordel av en tilpasning av Sonys neste generasjonskonsoll. Veldig vellykket med små tegneseriefigurer, Planet Coaster inviterer deg til å ta ansvar for en fornøyelsespark og oppnå alle slags formål for å få den til å trives. Økonomistyring, men også gleden til de besøkende, kan være avgjørende for å overbevise deg om at du bør være leder for fornøyelsesparken din. Advarsel: Dette er en eksklusiv versjon for PS5 og vil ikke kjøre på PlayStation 4-eiere.