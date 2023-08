PlayStation Portal: Spill PS5 uansett hvor Wi-Fi er tilgjengelig

Etter hvert som Switch vokste i popularitet, ble flere og flere spillere vant til å spille de samme spillene på TV-ene sine som alle andre steder på grunn av konsollens portabilitet. Dette forklarer absolutt populariseringen av «bærbare konsoller» for PC-spill som Valve Steamtech, Asus ROG Ally eller Lenovo Legion Go.

Sony har bestemt seg for å følge etter og har nå sluppet en enhet som gjør PlayStation 5 «bærbar». Faktisk er det nødvendig med referanser fordi PlayStation Portal (PSP-initialer, vel, vel…) vil tillate PS5 å spilles overalt, men spesielt hjemme. En gjenstand «Perfekt for spillere som bare vil dele én TV i hjemmet eller spille spillene sine i et annet rom«, bemerker produsenten.

Ingen andre steder? Ja, men Sony fokuserer sin kommunikasjon på hjemmebruk. Japansk selskap, liten skrift, en Et Wi-Fi-hjemmenettverk er ideelt.»Fordi du kontrollerer kvaliteten«. Hvis du har tilgang til et godt nettverk et annet sted (minst 5 Mbps, ideelt sett 15 Mbps), kan du også bruke PlayStation Portal. For eksempel på kontoret eller i et feriehus. På den annen side anbefaler ikke Sony offentlige nettverk . , hvem sin «Kvaliteten på Internett-tilkoblingen kan være utenfor din kontroll og kan påvirke kvaliteten på spillopplevelsen«.