PlayStation vil stenge et av studioene sine

Studioet er mest kjent for å lage Concrete Genie, et elegant kunstregissert spill som setter maleri i hjertet av spillingen. Teamet bak studioet svarte på kunngjøringen om nedleggelse, mens Sony Interactive Entertainment ga årsakene.

Sammen med store utviklingsstudioer som Naughty Dog, Insomniac Games eller Sucker Punch, investerer Sony Interactive Entertainment også i mindre studioer. Målet er enkelt: å tilby spillere forskjellige opplevelser og prøve å bringe nye syn på videospill. Disse anskaffelsene av mindre studioer går imidlertid ikke alltid bra, noe den nylige nedleggelsen av PixelOpus viser. Dette lille studioet er mest kjent for å lage Concrete Genie, et godt mottatt spill som setter maleri i hjertet av spillingen.

Dessverre kunngjorde den lille San Francisco-baserte gruppen i en kvitring Fast nedleggelse av studio: Kjære venner, PixelOpus-eventyret vårt tar slutt. Når vi ser mot nye grenser, vil vi oppriktig takke de millioner av lidenskapelige spillere som støtter oss og vårt oppdrag om å lage vakre, fantasifulle spill fra hjertet. Vi er veldig takknemlige! «.

Det er slutten på eventyret for PixelOpus, som jobbet med Sony Pictures Animation på PS5-prosjektet.

Sony Interactive Entertainment delte på sin side en uttalelseIGN I den nevner de årsaken som fikk dem til å ta denne avgjørelsen og datoen for å stenge studioet: » PlayStation Studios evaluerer kontinuerlig statusen til sin portefølje og studioprosjekter for å sikre at de oppfyller selskapets kort- og langsiktige strategiske mål. Som en del av en nylig gjennomgangsprosess er det bestemt at PixelOpus skal stenge 2. juni. «.

Parallelt med nedleggelsen av PixelOpus har imidlertid Sony Interactive Entertainment fortsatt sin ekspansjon, spesielt oppkjøpet av Firewalk Studios i april i fjor.

