PLOCAN og METCentre signerer samarbeidsavtale for vindkraftpark til havs

Spanias Oceanic Platform of the Canary Islands (PLOCAN) og det norske METCentre (Marine Energy Testing Center) har signert en samarbeidsavtale med fokus på sjøluft.

I henhold til denne avtalen lover METCentre og PLOCAN å operere i dypt havvann i sine respektive land, samt sammen når muligheten byr seg.

Gjennom samarbeid og partnerskap ble partene enige om å utforske områder med strategisk nytte for landene og deres maritime luftforsyningskjede, for å tilby aktiviteter til gjensidig nytte for testsentre og for relaterte industrielle aktører i Spania og Norge.

Disse testsentrene vil se samarbeid i regulatoriske, miljømessige og markedsmessige aspekter, samt teste og demonstrere teknologier og løsninger.

“Suksessen med et så tett samarbeid mellom de to ledende testsentrene for flytende sjøvannsteknologi i Europa viser det rådende ønsket i hele den europeiske sjøvannsindustrien.” Sa Hernandez Brito av Jose Joaquin, Daglig leder for PLOCAN.

“Hvis vi vil redusere kostnadene og øke kunnskapen, må vi stole på et tett samarbeid på tvers av landegrensene.

Ifølge METCentre har de to partnerne forskjellige egenskaper når det gjelder beliggenhet, testinfrastruktur og økonomisk, testing og markedstilnærming, som begge kan gi betydelig samarbeid til Norge, Spania og andre deler av Europa.