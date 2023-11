Poenget før Frankrike-Norge

Fire dager etter seier i Oslo (2-1), returnerer Blues-kvinnene til Norge for dag 4 i Nations League, tirsdag kveld i Reims (21:00, direkte på W9).

Bare de blå er på toppen av gruppe A2 i denne jomfruutgaven av Women’s Nations League med tre seire på like mange kamper, som er halvveis. Etter seieren i Oslo (2-1) sist fredag, reiser de til Reims lørdag ettermiddag for å forberede seg til denne andre runden mot Norge på Stade Auguste-Delauen (21:00, W9 Live). Kveldens plakat kan allerede være avgjørende. Hvis Tricolores vinner og Portugal og Østerrike uavgjort (19:15 på Bova do Versim), vil de kvalifisere seg til siste etappe (fire lag) i denne nye UEFA-konkurransen. Uansett hva som skjer, forblir målet deres det samme: å fortsette momentumet fra starten av disse kvalifiseringskampene, mens de unngår overmot, som trener Herve Renard advarte: « Vi må forvente en reaksjon fra Norge, være på vakt og ikke tro at det allerede er over når vi er halvveis i disse Nations League-kampene. Vi må fortsette. »

9 Les Bleus plukket 9 poeng av 9 mulige i denne Nations League. 5 Tricolors har scoret 5 mål på tre kamper og kun sluppet inn ett mål. 4 Feminine A spilte 4 kamper i Reims med 3 seire, 1 tap (16 bp, 2 bc).

Kampdagstrening på Auguste-Delan stadion i Reims (foto Tim Cucon / FFF).

spill

Med unntak av Selma Bacha, suspendert på grunn av to kumulative gule kort, kan Herve Renard stole på hele laget sitt for dette første møtet i returfasen og et veldig nært gjensyn med det skandinaviske utvalget sist i gruppen (1 poeng) og dette må tjene poeng. For å beholde sin plass i League A. «Vi har ikke mye tid til å forberede oss til turneringenHan insisterer. Som de gjorde for oss på det positive, hadde Norge definitivt det som fungerte bra for dem eller litt mindre i videoen. Vi må være mer offensive. I Oslo skapte vi mange hull, men vi hadde ikke så mange muligheter. Spillerne klarte å komme seg strålende gjennom den første kampen, hvor vi i et litt annet miljø visste at vi skulle ta kampen i egne hender. Vær forsiktig med balansen, vi er farligere enn Norge. »

Norge er rangert på 13. plass på FIFAs verdensranking. Frankrike ligger på 5. plass. 24 Franske og norske kvinner krysset veier 24 ganger, uavgjort resultat: 8 G, 8 N, 8 D (18 bp, 30 bc). 8 De to lagene har møtt hverandre 8 ganger i konkurransen, med 2 franske seire, 2 uavgjorte og 4 nordiske seire (7 bp, 15 bc).

Erklæring

«Det er klart at de eks-internasjonale som er pionerene til Stade de Reims vil være der. Det er hyggelig å vite at de står bak oss. I følge tallene vi har, venter vi 13 000 mennesker. Det er bra, vi er fornøyde med det, men ikke så mye. Vi vil at stadion skal være fullt. Dagen etter er publikum Det er nok at folk kommer og fyller stadion fordi det er ferie. Vi trenger å støttes, i en testsituasjon, bak oss, bak TV-en, men også publikum på stadion.» Constance Picot, målvakt for de blå

(Foto av Tim GUIGON / FFF).

Kvinners Folkeforbund, bruksanvisning De fire beste i hver av League A sine fire grupper vil kvalifisere seg til finalen (planlagt mellom 21. og 28. februar 2024), som vil kvalifisere seg til de olympiske leker i Paris 2024.

De fire tredjeplasserte lagene går videre til sluttspillet (spilt på samme datoer) mot de fire andreplasserte lagene i League B.

Vinnerne av disse kampene vil spille i League A for de europeiske kvalifiseringskampene, mens taperne rykker ned til League B.

De fjerde lagene på fjerde plass rykker ned til League B.

Statistikk å vite

►Les Blues vil konkurrere 502. kamp Historien deres. Resultater hittil: 295 seire, 91 uavgjorte, 115 tap, 1.097 bb, 479 stk.

►Hervé Renard vil nyte opplevelsen hans 13. møte Hun har vært A-kaptein for kvinner siden utnevnelsen 30. mars 2023. Han har 9 seire, 2 uavgjorte og 1 tap (26 bp, 9 bc).

►Frankrike kjemper for det 16. kamp 2023 (11 seire, 2 uavgjorte, 1 tap, 33 pp, 10 stk).

►Med 186 eksamener, Eugénie Le Sommer er den mest besatte spilleren i gruppen og aktiv, rekorden tilhører Sandrine Soubeyrand (198).

►Lyon-spissen har rekorden for flest mål scoret med Les Bleus 92 bragder.

►Wendy Renard burde feire henne Kaptein på 81 Kom litt nærmere Sandrin Chouberand (84) denne kvelden i Reims.