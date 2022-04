Pokemon. Benjamin overvåker rivalenes inntog i den internasjonale mesterskapsscenen

Blant konkurransekoordinatorene The engelsklærereDe som Forfølge deres interesse i butikken Noen som er spesialiserte og som Benjamin Bon er fortsatt studenter. I en alder av 24 fullførte han dataingeniørkurset før han begynte på sin ettårige karriere som prosjektleder for videospill («produsent»).ISART-Digital.

Bak scenen

Dette er andre gang han deltar i Pokémon-arrangementet. «For første gang i Liverpool for en måned siden var jeg dommer for junior (junior og senior) ess-kamp, ​​og denne gangen var jeg» stream-løper «for VGC. [les tournois sur Pokémon Épée et Pokémon Bouclier] Og Pokemon GO ⁇ : Han blir med spillerne på scenen, installerer dem og ser på klærne deres. «Hvis t-skjortene deres har støtende markeringer, tegninger eller kommentarer, hjelper vi dem for eksempel å erstatte dem.». Han sjekker om alt fungerer teknisk og sørger for at publikum har tilgang til den beste videostrømmen. «Vi må endre konsollinnstillingene når vi kobler til live, vi ønsker å gjøre det selv uten å la spillere gå seg vill i menyen! ⁇.

Benjamin Bonn, en ung Pokmon-professor, arrangerer et besøk til Twitch Stream-strømmen av videospillspillere for 2022 European Pokémon International Championships i Frankfurt. | Marion Bargiachi

Pokemon Scout

Historien hans med Pokémon? «Jeg begynte med Pokemon gull og Pokémon sølv eller rød og blå, jeg er ikke sikker, men jeg husker tydelig gullversjonen: min eldre bror hadde en game boy å spille med. Så fulgte jeg alle Pokémon-videospillene og jeg virkelig som å samle dem, hvert spill vil jeg fullføre historien minst én gang..Når du drar Pokemon sverd Og Pokemon ShieldHan begynner å konkurrere litt, men han innrømmer det: I dag har han ikke tid til å følge alle de nye strategiene eller sette sammen bedre lag.

For kortspillet var han først samler før han prøvde noen fyrstikker. «Vel, fra sverdet og skjoldet kjøpte jeg to startkortstokker å leke med, og det tok! Det er derfor jeg var kortspilldommer i Liverpool, ikke et videospill.». Og hvis han hadde ansvaret for de unge rivalene, uten tvil, for ham, ungdommen, så visste han det: Benjamin var også speiderleder i Yvelines.

Ønsket om å investere rundt om i verden

Men i Paris var Benjamin litt skuffet over noen forretningspraksis: «Det var ingen konkurranse, konkurranser for å finne nye kortpakker og butikker satte priser som ikke var veldig rimelige. Vi ønsker å tilby færre premier og andre, mer konkurransedyktige for å forberede oss til de store begivenhetene.. Så fant han opp professorprosjektet. Lilly ble valgt til å overvåke Liverpools kamper forrige måned, dagens kamper i Frankfurt, og forbereder seg på å gå videre til Bremen senere: «Jeg skal søke til Milano og London World, du vet aldri!» sa han med et smil. Inntil da prøver han å investere seg i så mange arrangementer og forskjellige nivåer som mulig, fordi du må ha flasken for å bli valgt for «verden»-systemet. Etter å ha spilt kort og live- og sceneledelse, vil han gjerne moderere videospillarrangementer. «Det er alltid bedre å jobbe med folk som ikke snakker språket vårt på store arrangementer som dette: Å forstå hverandre er noen ganger vanskelig, men vi går alltid dit.».

Benjamin Bonn arrangerer ankomsten av en rykkstrøm av videospillspillere på scenen for Pokemon Europe 2022 International Championships i Frankfurt. | Marion Bargiachi

Eventyr åpent for alle

Blant fordelene som ikke kan ignoreres: Reise. Pokémon-professorer tilbys samme overnatting som hoteller for internasjonale konkurranser. «For regionale turneringer som den neste i Liverpool eller Bilbao, er turene for vår regning» Benjamin forklarer. «Når det gjelder Frankfurt, trenger jeg ikke å bruke noe, dette er en sjanse! Jeg har aldri reist til Tyskland, spesielt hvis det er et fransk samfunn. «Den lar deg snakke litt fransk og slappe av i hjernen.»Den andre store fordelen er å møte spillere fra hele verden. «Jeg var i stand til å møte spanjoler, italienere, australiere! Det er mange mennesker å snakke med og mye å lære av andre..

Benjamin ser på scenen mens spillerne forbereder seg på å delta i Frankfurt for Europas Pokemon International Championship. | Marion Bargiachi

I likhet med sine andre kamerater oppmuntrer han de som er interessert i Pokமொmon-eventyret: «Det er mange ressurser på internett som Pokémon-kortspill eller videospill. De franske samfunnene på Discord er veldig aktive. Ved første øyekast kan dette virke truende fordi det er mye informasjon, men med de rette personene kan du komme i gang veldig raskt. «Samfunnet er veldig imøtekommende: Jeg er sent ute! Jeg har vært Pokémon-professor siden september, og alt gikk bra. I fremtiden vil Benjamin gå videre til ulike nivåer og håper å bli forfremmet til rollen som professor Pokémon.