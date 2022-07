Pokémon Center Pop-Up Store åpner dørene under Pokémon World Championships

Ved siden av Pokemon verdensmesterskap 2022som vil finne sted fra 1Fra 8. til 21. august 2022 på ExCeL London eventsenter, Pop-up-butikk for Pokemon Center vil også åpne dørene for en begrenset periode, og gi fans og nykommere sjansen til å se en rekke varer som aldri har vært sett før og ta del i morsomme aktiviteter gjennom uken.

Pokémon Center Pop-Up Store på ExCel London har den største Pokémon Center-butikken som noen gang har vært med på et Pokémon World Championships-arrangement, og vil tillate fans å bla gjennom og kjøpe en rekke Pokémon-merkede varer. eksklusive modeller og produkter fra verdensmesterskapet i Pokémon som ikke finnes andre steder.

I tillegg trenger ikke fans en 2022 Pokémon World Championships-konkurrent eller Spectator Pass for å besøke Pokémon Center Pop-Up Store. Den er tilgjengelig for alle, enten de planlegger å besøke verdensmesterskapet i Pokémon i 2022 eller ikke. Det kommer også nye overraskelser, bl.a Fotoseanser som vil begeistre Pokémon-fans, unge og gamle, inspirert av Londons ikoniske lokasjoner og lokasjoner.

for spillere av Pokémon GOPokémon-senteret vil også være en pokestop. Spillere kan spinne for feltundersøkelser og sende en gave til vennene sine slik at de kan holde postkortet unikt.

» Etter den enorme suksessen til Pokémon Centre London pop-up-butikk i 2019, er vi glade for å bringe hele Pokémon Centre-opplevelsen tilbake til London.sa Cindy Ruppenthal, direktør for e-handel for The Pokémon Company International. » Vi har et bredt utvalg av nye produkter som vi gleder oss til å vise fansen våre i de kommende ukene, og vi gleder oss til å ønske alle velkommen til butikken og feire moroa og spenningen ved Pokémon-VM i 2022 sammen. .»

Fans som er ivrige etter å planlegge turen til Pokémon Center Pop-Up Store kan ankomme i løpet av butikkens åpningstider, onsdag 17. august til søndag 21. august 2022. Det vil også være et online reservasjonssystem for fans som ønsker å besøke på bestemte tidspunkter ganger. under butikkåpningen.