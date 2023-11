Pokemon Craft Reinvented: Gjenoppfinne kort i 3D

En håndverker har avslørt sin møysommelige prosess med å lage popup-kort fra Pokémon TCG: Fusion Strike-settet.

Etsy-selgeren «ShadowBox» har lagt ut bilder av hennes tidkrevende kreasjoner. ShadowBox lager samlekortdesign i flere lag som «springer» mot deg, og bringer disse populære Pokémonene til live. Designene deres har fanfavoritter som Kotenx og Vegeta; Men de lager også 3D Yu-Gi-Oh-kort som Dark Magician.

Denne tykke Vmax Gengaren fra Fusion Strike har detaljert og intrikat kunst som viser Gengar ved å bruke Gmax-angrepet «Engulf», og skaperen har forklart nøyaktig hvordan de er laget.

Prosessen bak denne artistens 3D pop-up Pokémon-kort

ShadowBox sa at hvert kort er «fullstendig håndlaget.» Han la ut et bilde som viser utallige små biter av Gengar-pop-up-kort strødd over skrivebordet hans, og forklarte prosessen med å klippe ut nøyaktig og forsiktig sette dem sammen for å lage et Shadowbox Gengar-kort. «…dette varte i 2 timer, 38 minutter» sa ShadowBox.

Kunstneren bryr seg dypt «Bytt blader ofte for å unngå blekksprut» og defekter. Til slutt slår han sammen disse delene for å lage sin signatur flerlagsdesign.

Med et stort øye for detaljer og en strålende kjærlighet til Pokémon-kunst, er det ikke rart at ShadowBox har utallige fornøyde kunder for sine alternative byttekortdesign. En redditor, Foofighter0234, kalte produktet «fantastisk». En annen kjøper fra Etsy-butikken, Tony Hong, sa: «Overraskelse, kjæresten min likte det veldig godt!».