Pokémon GO Fest 2022 Global Challenge Arena: timer og belønninger – Breakflip

Global Challenge Arena lar Pokémon GO Fest 2022-trenere fullføre fellesskapsutfordringer og låse opp bonuser. Hva er utfordringene og Ultra Bonus-ukene i belønninger?

For han Pokemon GO Fest 2022Trenere fra hele verden deltar sammen i et arrangement i Global Arena-utfordringen.

Under den første dagen av Pokémon GO Fest 2022, som finner sted Lørdag 4. junispillere med en Billett: Pokémon GO Festival 2022 delta i Global Challenge Arena. de søndag 5. junialle trenere kan delta i Global Challenge Arena!

Global Challenge Arena

Global Challenge Arena-utfordringene finner sted under dag 1 og dag 2 av Pokémon GO Fest.

Hver time I denne arenaen samles trenere fra hele verden for å heve en samarbeidsutfordring

I denne arenaen samles trenere fra hele verden for å heve en Følg fremdriften til utfordringen på Global Challenge Arena-skjermen

Hvis utfordringen er fullført på mindre enn en time, låser de deltakende trenerne opp en obligasjoner

Alle regioner i verden kan delta i Global Challenge, hvis Pokémon GO Fest er aktiv i deres tidssone.

En betalt billett kreves for å delta i Global Challenge Arena og samle timebonuser lørdag 4. juni.

Det er heller ikke nødvendig å delta søndag 5. juni.

Utfordringene til Global Challenge Arena

For øyeblikket er utfordringene tilgjengelig hver time for Global Challenge Arena ennå ikke kjent.

ULTRA BONUS belønninger

Global Challenge Arena vil finne sted i alle tidssoner og vil tillate spillere fra hele verden å jobbe sammen.

Hvis trenere fullfører et tilstrekkelig antall utfordringer, vil Ultra Bonus-uker låses opp!

Ultrabonus: Eventyruke Fra 7. til 12. juni Hvis trenere rapporterer i det minste 20 globale utfordringer vil tjene Ultra Bonus for Adventure Week



Ultra Bonus: Jubileumsarrangement Hvis trenerne til Pokémon Go Fest Berlin fullfør den globale utfordringen til denne begivenheten, vil du få ultrabonuser for jubileumsarrangementet



Ultra Bonus: ??? Hvis trenerne til Pokemon Go Fest Seattle fullføre den globale utfordringen til dette arrangementet, vil de få Ultra Bonus for en neste begivenhet



Ultra Bonus: ??? Hvis trenerne til Pokemon Go Fest Sapporo fullføre den globale utfordringen til dette arrangementet, vil de få Ultra Bonus for en neste begivenhet



